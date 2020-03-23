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Еще один депутат заболел коронавирусом

Депутат из ОПЗЖ может стать третьим, кто заболел коронавирусом в украинском парламенте.

сегодня, 08:58
Автор:

• Виолетта Комаровская

Еще один депутат заболел коронавирусом

Коронавирусом заболел еще один народный депутат. Об этом в своем Telegram написал его коллега по парламенту нардеп Алексей Гончаренко. Он утверждает, что Covid-19 подцепил представитель фракции "Опозиционная платформа "За жизнь" Александр Лукашев. 

Больше никаких подробностей депутат из "Европейской солидарности" не сообщает. Молчит пока и сам Лукашев. Он, напомним, в парламенте является первым заместителем главы образовательного комитета. 

Первым среди народных депутатов заболел еще на прошлой неделе Сергей Шахов из депутатской группы "Доверие". Сначала он оставался в самоизоляции и лечился дома самостоятельно. Однако, болезнь дала осложнения. У парламентария обнаружили пневмонию. Накануне нардепа забрали в инфекционное отделение Александровской больницы в Киеве, где он продолжит лечение. Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook. 

Также до сих пор неизвестно болен ли коронавирусом Covid-19 еще один народный депутат из группы "Доверие" - Сергей Вельможий. О том, что он подхватил инфекцию, стало известно на выходных. Но уже вскоре сам нардеп написал, что у них с сыном, действительно, есть симптомы коронавируса. Однако, официально диагноз еще не подтвержден. Оба сдали анализы и ждут результатов. 

Уже сегодня Верховная Рада попробуют проводить заседания онлайн, чтобы избежать личного контакта с коллегами. 

Ранее "Комментарии" писали о том, как правильно соблюдать самоизоляцию

Фото: Facebook/Александр Лукашев


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Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko
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