Аваков против коронавируса: что и кому принесет активность министра

В ночь на понедельник Аваков опубликовал собственный план необходимых антикризисных мер на период карантина.







Фактически глава МВД (бессменный с 2014 года) стал самым активным действующим лицом украинской власти в этот сложный период. Вопросы лишь в том: намеренно или согласованно с президентом Зеленским, не говорит ли такая линия поведения о конкретных амбициозных целях Авакова, и не скажется ли это пагубно на борьбе Украины с коронавирусом (учитывая неоднозначную репутацию министра внутренних дел)?

"Быть просто влиятельным министром - мало"

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков призывает не искать постоянно каких-то тайных смыслов в заявлениях и действия Авакова.

"Он хочет быть эффективным на своем посту, хочет быть влиятельным, незаменимым. И у него есть для этого ряд возможностей, в частности, контроль за улицей, – поясняет эксперт. – При этом Аваков понимает: если он будет просто влиятельным министром МВД – этого мало. Это не гарантирует его должностной устойчивости. Поэтому он стремится действовать как политик, соответственно, у него и появляются идеи относительно мирного процесса на Донбассе или сдерживания эпидемии".

Что касается взаимодействия Авакова с президентом Зеленским, то у Кочеткова складывается впечатление, что регулярно Арсен Борисович озвучивает то, о чём подумывают в окружении президента.

"Так что пока там есть взаимопонимание, – считает аналитик. – А вот что будет после карантина, во власти не знает, к сожалению, никто".

"Слухи об отставке развеялись, как дым"

По мнению политического консультанта Александра Вербицкого, по окончанию того, что пока можно назвать коронавирусной эпопеей, Авакову может получить Звезду Героя Украины.

"Всё отошло на второй план в сравнении с ныне происходящим: и противостояние с "Л-ДНР", и формат переговоров в Минске, и заявления политиков... Никто оказался не готов в мире к тому, что произошло (и происходит) – ни Германия, ни Италия, ни США. Один только Китай преодолел кризис коронавируса. И вот теперь с помощью Авакова и его решительности, возможно, преодолеем и мы", – говорит Вербицкий.

Политконсультант считает, что министр МВД фактически заменил собой президента, премьера и спикера парламента.

"Комплекс мер и мероприятий, предложенный Аваковым, представляет собой пошаговку или краткий алгоритм того, что необходимо было сделать еще позавчера, – уверен Вербицкий. – А теперь вопрос: "Зачем нам правительство? Может гнать их всех в шею?". За ним просится такой же – относительно парламента. К президенту вопрос не относится, так как Аваков ссылается на некое совещание у первого лица… И ещё вопрос: "А Аваков теперь еще и глава Офиса президента?". Почему так? Да потому, что первым информацию о совещании в верхах должны озвучивать: президент, глава его Офиса, пресс-секретарь".

Эксперт уверен, что разговоры, появившиеся в последнее время среди недоброжелателей Авакова о его отставке, в очередной раз рассеялись, как дым.

"Видно, что президент без своего министра МВД пока не сможет. И в дальнейшем, я думаю, поводов показать свою необходимость, ум и профессионализм у Авакова будет ещё много. Это не ода, нет. Это констатация фактов", – резюмирует Вербицкий.

"Аваков опережает других игроков"

Политтехнолог Олег Постернак считает, что усиление влияния Авакова сложно не заметить.

"Во-первых, оно объективно, так как упирается в функционал и силовой ресурс министра. Во-вторых, политические амбиции Авакова – также не последний фактор, усиливающий его позиции. Ну и, в-третьих, обстоятельства требуют решительности, организованности, дисциплинированности и, конечно же, это воплощается в ожидания "сильной руки". Из всех игроков украинского политикума, Аваков – наиболее известная и публичная личность, чья деятельность вписывается в это представление", – поясняет эксперт.

По словам Олега Постернака, Аваков при Порошенко смог чрезвычайно усилить свой политический вес. А при Зеленском влияние было не только сохранено, но даже и приумножено. Что, в целом, уверен эксперт, неминуемо приведет к аппаратным войнам с другими группами влияния на президента Зеленского.

"Что качается предложений Авакова, то они не лишены рациональных зерен и трезвых умозаключений, – подчеркивает политтехнолог. – Основная часть пунктов будет принята Кабмином и Радой к применению. Опять-таки, нынешняя ситуация заставляет власть идти по пути секвестра бюджета, антикризисных выплат по вынужденной безработице, дополнительной поддержки пенсионеров. Но это походит больше на реактивные тактические действия, а нужны будут и стратегические инициативы".

Правильным и своевременным шагом власти должна, по мнению эксперта, стать реализация стратегии системной и комплексной поддержки крупного аграрного бизнеса.

"Сейчас самой важной проблемой станет обеспечение продовольственной безопасности страны в условиях спекуляции, злоупотреблений торговых сетей, – поясняет Постернак. – Без конструктивного диалога с непосредственными товаропроизводителями мяса, хлеба, круп и другого продовольствия, мы можем скатиться к грандиозному коллапсу. Аваков во многом опережает действия других игроков и фактически выступает как наиболее действенный и активный политик. С другой стороны, это однозначно вызовет недовольство и сопротивление альтернативных Авакову групп влияния, ведь у него очень много политических недоброжелателей".

Ранее портал "Комментарии" публиковал информацию о том, как правильно соблюдать самоизоляцию при карантине.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!