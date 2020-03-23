Аваков против коронавируса: что и кому принесет активность министра

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
6178.26
ETH/USD
129.24
LTC/USD
37.97
USD/UAH
28.25
EUR/UAH
30.40
RUB/UAH
0.36
В ночь на понедельник Аваков опубликовал собственный план необходимых антикризисных мер на период карантина.
Фактически глава МВД (бессменный с 2014 года) стал самым активным действующим лицом украинской власти в этот сложный период. Вопросы лишь в том: намеренно или согласованно с президентом Зеленским, не говорит ли такая линия поведения о конкретных амбициозных целях Авакова, и не скажется ли это пагубно на борьбе Украины с коронавирусом (учитывая неоднозначную репутацию министра внутренних дел)?
Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков призывает не искать постоянно каких-то тайных смыслов в заявлениях и действия Авакова.
"Он хочет быть эффективным на своем посту, хочет быть влиятельным, незаменимым. И у него есть для этого ряд возможностей, в частности, контроль за улицей, – поясняет эксперт. – При этом Аваков понимает: если он будет просто влиятельным министром МВД – этого мало. Это не гарантирует его должностной устойчивости. Поэтому он стремится действовать как политик, соответственно, у него и появляются идеи относительно мирного процесса на Донбассе или сдерживания эпидемии".
Что касается взаимодействия Авакова с президентом Зеленским, то у Кочеткова складывается впечатление, что регулярно Арсен Борисович озвучивает то, о чём подумывают в окружении президента.
"Так что пока там есть взаимопонимание, – считает аналитик. – А вот что будет после карантина, во власти не знает, к сожалению, никто".
По мнению политического консультанта Александра Вербицкого, по окончанию того, что пока можно назвать коронавирусной эпопеей, Авакову может получить Звезду Героя Украины.
"Всё отошло на второй план в сравнении с ныне происходящим: и противостояние с "Л-ДНР", и формат переговоров в Минске, и заявления политиков... Никто оказался не готов в мире к тому, что произошло (и происходит) – ни Германия, ни Италия, ни США. Один только Китай преодолел кризис коронавируса. И вот теперь с помощью Авакова и его решительности, возможно, преодолеем и мы", – говорит Вербицкий.
Политконсультант считает, что министр МВД фактически заменил собой президента, премьера и спикера парламента.
"Комплекс мер и мероприятий, предложенный Аваковым, представляет собой пошаговку или краткий алгоритм того, что необходимо было сделать еще позавчера, – уверен Вербицкий. – А теперь вопрос: "Зачем нам правительство? Может гнать их всех в шею?". За ним просится такой же – относительно парламента. К президенту вопрос не относится, так как Аваков ссылается на некое совещание у первого лица… И ещё вопрос: "А Аваков теперь еще и глава Офиса президента?". Почему так? Да потому, что первым информацию о совещании в верхах должны озвучивать: президент, глава его Офиса, пресс-секретарь".
Эксперт уверен, что разговоры, появившиеся в последнее время среди недоброжелателей Авакова о его отставке, в очередной раз рассеялись, как дым.
"Видно, что президент без своего министра МВД пока не сможет. И в дальнейшем, я думаю, поводов показать свою необходимость, ум и профессионализм у Авакова будет ещё много. Это не ода, нет. Это констатация фактов", – резюмирует Вербицкий.
Политтехнолог Олег Постернак считает, что усиление влияния Авакова сложно не заметить.
"Во-первых, оно объективно, так как упирается в функционал и силовой ресурс министра. Во-вторых, политические амбиции Авакова – также не последний фактор, усиливающий его позиции. Ну и, в-третьих, обстоятельства требуют решительности, организованности, дисциплинированности и, конечно же, это воплощается в ожидания "сильной руки". Из всех игроков украинского политикума, Аваков – наиболее известная и публичная личность, чья деятельность вписывается в это представление", – поясняет эксперт.
По словам Олега Постернака, Аваков при Порошенко смог чрезвычайно усилить свой политический вес. А при Зеленском влияние было не только сохранено, но даже и приумножено. Что, в целом, уверен эксперт, неминуемо приведет к аппаратным войнам с другими группами влияния на президента Зеленского.
"Что качается предложений Авакова, то они не лишены рациональных зерен и трезвых умозаключений, – подчеркивает политтехнолог. – Основная часть пунктов будет принята Кабмином и Радой к применению. Опять-таки, нынешняя ситуация заставляет власть идти по пути секвестра бюджета, антикризисных выплат по вынужденной безработице, дополнительной поддержки пенсионеров. Но это походит больше на реактивные тактические действия, а нужны будут и стратегические инициативы".
Правильным и своевременным шагом власти должна, по мнению эксперта, стать реализация стратегии системной и комплексной поддержки крупного аграрного бизнеса.
"Сейчас самой важной проблемой станет обеспечение продовольственной безопасности страны в условиях спекуляции, злоупотреблений торговых сетей, – поясняет Постернак. – Без конструктивного диалога с непосредственными товаропроизводителями мяса, хлеба, круп и другого продовольствия, мы можем скатиться к грандиозному коллапсу. Аваков во многом опережает действия других игроков и фактически выступает как наиболее действенный и активный политик. С другой стороны, это однозначно вызовет недовольство и сопротивление альтернативных Авакову групп влияния, ведь у него очень много политических недоброжелателей".
Ранее портал "Комментарии" публиковал информацию о том, как правильно соблюдать самоизоляцию при карантине.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости