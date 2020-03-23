«Реальное отношение к людям проявляется в критические моменты»: Медведчук о решении украинской власти прекратить пропуск через линию разграничения

О возвращении Донбасса через сознание людей, живущих на неконтролируемых территориях, не может идти речи, когда украинская власть решила прекратить пропуск граждан и транспортных средств с территории ОРДЛО через линию разграничения. Об этом заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

Парламентарий напомнил, что пропуск через линию разграничения лиц и транспортных средств с территории ОРДЛО Украина прекратила с 22 марта. В то же время, отметил Медведчук, российское правительство дополнительным распоряжением от 16 марта разрешило въезд жителей ОРДЛО в Россию.

"В критические моменты и в реальных действиях, а не в политических декларациях проявляется реальное отношение к людям, причем не просто к людям – к гражданам Украины. И это отношение к жителям Донецка и Луганска продемонстрировали Украина и Российская Федерация. О каком возвращении Донбасса может говорить сегодня власть в Украине после подобного шага? К тому же, учитывая число заболевших в Европе, откуда массово возвращаются украинцы, и число больных в ОРДО и ОРЛО, этот шаг вообще лишен смысла", – считает Медведчук.

По мнению политика, подобный шаг свидетельствует об отказе соблюдать конституционные права граждан.

"Но самое страшное в нем – демонстративный отказ от соблюдения конституционных прав своих сограждан, незаконный и циничный, который, впрочем, с радостью будет поддержан в различных национал-радикальных кругах", – подытожил Медведчук.

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