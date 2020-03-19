Коронавирус в Украине: как эпидемия отразится на ситуации на Донбассе









Эксперты рассказали изданию "Комментарии", как эпидемия коронавируса может отразиться на оккупированном Донбассе. В частности, приблизит или отдалит она возможную реинтеграцию.

Вопрос реинтеграции отложат на потом

По словам директора общественной организации "Украинская правовая консультативная группа", члена комиссии по реинтеграции Донбасса при президенте Украины Надежды Волковой, сейчас сложно предположить, что будет с временно неподконтрольными территориями Донецкой и Луганской областей.

"Политически ситуация не изменилась. Скорее, есть риски того, что территория будет "законсервирована", – говорит Волков. – Напомню, что имеются серьезные проблемы с пересечением КПВВ (с 16 марта украинская сторона ужесточила работу пунктов пропуска на линии разграничения, начав пропускать на подконтрольную территорию лишь тех, у кого есть регистрация на ней, равно как в ОРДЛО – только тех, у кого есть регистрация там; а оккупационные власти и вовсе приняли решение с 21 марта закрыть все пункты пропуска на линии соприкосновения на Донбассе – прим. ред.). К тому же, украинское правительство неспособно сейчас принимать какие-либо разумные меры, все находятся в состоянии паники. И тут точно не идет речь об ускорении реинтеграции территорий, которые шесть лет находятся не под контролем Украины".

По словам эксперта, вопрос возврата территорий касается не только физического возврата, но и экономического, и финансового.

"А, как мы знаем, экономика Украины сейчас в очень плохом состоянии. Поэтому реинтеграционные решения, скорее всего, приниматься не будут", – резюмирует Волкова.

Серьезный вызов для самопровозглашенных республик

Политолог Никита Трачук считает эпидемию коронавируса одним из главных вызовов "республикам" за время их существования.

"Если в Украине довольно разваленное медобслуживание, то на неподконтрольной территории ситуация явно хуже, – отмечает эксперт. – И хоть тамошние "власти" уверяют, что пока не зафиксировали случаев заражения коронавирусом, это не значит, что их нет. Тем более, что, как недавно заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, на временно оккупированном Донбассе врачи попросту не могут проверить на коронавирус людей с симптомами ОРВИ из-за отсутствия тестов. В создавшейся ситуации ОРДЛО могут рассчитывать только на то, что их "пронесет". И на Россию".

Между тем, РФ в связи с распространением коронавируса запретила въезд в страну лиц без российского гражданства. А соответствующие паспорта, в обход украинских законов, получили, как известно, около 100 тысяч жителей ОРДЛО.

"Не думаю, что Россия полностью отгородится от ей же порожденных образований, – говорит Трачук. – Думаю, она будет завозить туда определенную гуманитарная помощь, включая медикаменты. Возможно, будут приезжать и российские врачи. Но вся эта ситуация точно не способствует реинтеграции ОРДЛО в Украину. Скорее, усугубит разрыв, сделает возможность воссоединения более тяжелой… Мы видим, что все сейчас закрываются друг от друга. О какой реинтеграции может идти речь в таких условиях? Неизвестно еще, что ждет саму Украину. И то, что, по мнению некоторых, способно подтолкнуть ОРДЛО к возвращению в лоно нашей страны (умирает еле дышащая экономика, есть проблемы с медикаментами, чувствуется некая "брошенность" и незащищенность), может произойти и в самой Украине".

Мир для Донбасса могут отложить

Руководитель Центра правового анализа и исследования политических рисков Михаил Дяденко не исключает, что эпидемия коронавируса замедлит процесс достижения мира на Донбассе. И надеется, что удастся все же совершить обмен пленными, который был запланирован на начало апреля.

"Кроме переговоров на уровне Минска, полноценный запуск каких-то других публичных площадок маловероятен. Я имею в виду ту же Нацплатформу примирения, – уточняет эксперт. – И экономика Украины, и экономика так называемых "ДНР" и "ЛНР" получит серьезный удар. Особенно пострадают представители малого и среднего бизнеса. В частности те, кто торгует на рынках, занимается внутренним "челночеством". Они потеряют доходы, а возможно и работу".

При этом, по мнению Дяденко, если в Украине президент и правительство могут предпринимать какие-то меры, если ситуация серьезно ухудшиться, то в "ЛДНР" вряд ли кто-то будет заботиться об обычных гражданах.

"Не исключено, что из-за сложной гуманитарной ситуации придется привлекать международные организации для оказания помощи, чтобы граждане по ту сторону линии разграничения просто выжили", – говорит эксперт.

Ранее "Комментарии" писали, что эксперты пояснили, какими могут быть сценарии возможных экономических последствий для Украины из-за коронавируса, а также – как на них следует реагировать.

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