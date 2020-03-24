Медведчук о пандемии коронавируса: «Власть потратила впустую два месяца»

Вместо разумного поведения в условиях пандемии коронавируса украинская власть непрофессионально применяет к украинцам различные ограничительные меры, заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

"Можно с уверенностью сказать, что мы потратили два месяца впустую, упорно игнорируя рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Она призывала к масштабному проведению тестов, и многие страны (Китай, Южная Корея, Россия, Тайвань) так и делали. А у нас были проведены "смешные" 700–800 тестов при том, что из стран, где бушует коронавирус, в Украину вернулись десятки, если не сотни тысяч наших граждан. Как мы дошли до этого и кто виноват – надо разбираться потом, но очевидно, что тестов не было, или же врачам указывали их "беречь". В итоге объявленные официально данные об инфицированных не могут вызывать доверия", – рассказал парламентарий.

Политик подчеркнул, что тестирование – это не просто измерение для того, чтобы узнать, сколько человек заболело.

"Это единственный путь купирования пандемии: тестируем всех, у кого есть симптомы ОРВИ, особенно тех, кто вернулся из стран с пандемией. Если тест положительный – тестируем всех, с кем этот человек контактировал; изолируем всех положительных. То есть рвем цепочки передачи вируса", – объяснил Медведчук.

По его словам, карантины и чрезвычайные положения не могут заменить тесты и лекарства. Медведчук привел данные экспертов, согласно которым принимать чрезвычайные меры с ограничениями (к примеру, запрещать хождение по улицам без уважительной причины) целесообразно лишь в наиболее пораженных регионах, как это было сделано в Италии.

"Там такими мерами охвачена территория, где проживает четверть населения страны. Для Украины это особенно важно, поскольку излишняя чрезвычайщина обрушит бюджет и лишит государство средств для борьбы с болезнью", – отметил нардеп.

По мнению Медведчука, ряд высших чиновников активно агитируют за "закручивание гаек" и введение чрезвычайного положения по всей Украине только для того, чтобы укрепить личную власть.

"Ключевым вопросом остается адекватное информирование населения. Авторитетные специалисты должны спокойно объяснять, как следует себя вести при тех или иных симптомах. В частности, не заниматься самолечением. Необходимо срочно принять меры для обеспечения клиник всеми средствами и оборудованием, рекомендованным и сертифицированным ВОЗ. Отменить все абсурдные ограничения, введенные при Супрун, на приобретение необходимых лекарственных средств и оборудования в России, - заявил политик. - Стране нужны эффективные медицинские и организационные мероприятия – тестирование, качественное лечение, изолирование инфицированных, а не явно избыточное ограничение прав и свобод граждан".

Ранее "Комментарии" сообщили, что Кабмин на внеочередном заседании принял решение об обязательной социальной дистанции. Так, собственники и руководство заведений и учреждений вместе с Нацполицией должны обеспечить соблюдение посетителями дистанции в 1,5 м.

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