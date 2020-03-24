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Аваков: "ЧП в Украине сейчас не нужно"

Глава МВД Арсен Аваков убежден, что для преодоления коронавируса COVID-19 в Украине делается достаточно

сегодня, 19:59
Автор:

• Екатерина Белоброва

Аваков: "ЧП в Украине сейчас не нужно"

Глава МВД Арсен Аваков утверждает, что на данном этапе для борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19 не требуется введения чрезвычайного положения во всей стране. Об этом он сказал в комментарии журналистам издания "Украинская правда".

По словам министра, сейчас для остановки распространения коронавируса нужен общий карантин, который действует на данный момент.

"Для обеспечения карантина нам вполне достаточно объявления режима чрезвычайной ситуации, который сейчас действует в Киеве и других городах... Чрезвычайное положение сейчас не нужно. Оно предусматривает ограничение конституционных прав. Для борьбы с вирусом нам это ни к чему. Его введение может быть только крайней мерой", - отрезал Аваков.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава министерства здравоохранения Илья Емец заявил о готовности уйти в отставку, если правительство Украины не введет чрезвычайное положение в Украине.

"Сегодня министр здравоохранения Емец заявит об отставке", - коротко обозначил нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский еще вчера, пообещав опубликовать детали позже.



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Источник: https://www.pravda.com.ua/news/2020/03/24/7244956/
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