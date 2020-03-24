Венедиктова вошла в состав СНБО

Глава государства Владимир Зеленский подписал распоряжение, которым ввел генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову в состав Совета по безопасности и обороне. Об этом сообщается на сайте Офиса президента, передает "Интерфакс-Украина".

Указ гаранта был подписан сегодня и этой же датой вступил в силу.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал мнение экспертов в отношении перспектив работы первой женщины-генпрокурора в Украине Ирины Венедиктовой.

"После отмены депутатской неприкосновенности у генпрокурора есть возможность взяться более жестко за некоторых нардепов, – считает эксперт Украинского института политики Николай Спиридонов. – Пугать и оппозицию, и представителей монобольшинства (которые не всегда поддерживают инициативы президента). Рябошапка этим не пользовался, а Венедиктова вполне может стать рычагом влияния на любого депутата, который будет идти не по "лини партии". Возможны некоторые подвижки по делам Майдана (хоть многие доказательства уже уничтожены). Но, думаю, главной задачей новой главы Офиса генпрокурора будет держать под контролем ВР в целом и политических оппонентов действующего президента – в частности".

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