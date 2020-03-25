Быть или не быть: что произойдет на внеочередном заседании Верховной Рады

На эту неделю анонсируется внеочередное заседание Верховной Рады (ВР). Предположительно, нардепы могут рассмотреть изменения к государственному бюджету, принять вторую часть "антивирусных законов" и ряд кадровых решений. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", быть или не быть заседанию в условиях карантина, и что там могут принять, если оно всё же состоится.

"В первую очередь - закон о банках"

Политолог Виктор Таран считает, что внеочередное заседание ВР – под вопросом.

"Карантинные меры никто не отменял, – подчеркивает эксперт. – Ряд депутатов болеют, некоторые могут быть инфицированы. В условиях карантина, скорее всего, заседание не будут проводить".

Но если на это всё же решатся (проведя, к примеру, дезинфекцию, придя в масках, с замерами температуры и т.д.), то, прежде всего, попытаются поддержать законопроект относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, считает Виктор Таран.

"Это так называемый анти-Коломойский закон, которым предлагается окончательно запретить возвращение национализированных банков бывшим владельцам, – поясняет эксперт. – А также – запретить возвращение на рынок обанкротившихся банков, владельцы которых через суды добились отмены постановления НБУ о своей неплатежеспособности. Этот закон нужен не только для возможности получить новую кредитную программу МВФ на 5,5 млрд долл., но и – одноразовую помощь от Фонда на борьбу с коронавирусом и кризисом. Проблема в том, что голосов для принятия этого закона сейчас нет. В фракции "Слуга народа" (СН) часть нардепов, аффилированная с Коломойским, точно не будет голосовать. Как группы мажоритарщиков, также имеющие связи с Игорем Валерьевичем. И не факт, что хватит голосов от представителей других фракций, если те вдруг захотят поддержать данную инициативу. К тому же, данный законопроект, поданный недавно Кабмином, могут завалить в профильном парламентском комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Его возглавляет представитель СН Даниил Гетманцев, которого также связывают с Коломойским. А если не пройдет комитет, его, согласно регламенту, нельзя вносить в зал. И даже если на это решаться, потом будет возможность опротестовать принятый документ в Конституционном суде".

Что касается "антикризисных" законов, которые якобы должны обеспечить поддержку украинскому бизнесу в это сложное время, но с ними пока тоже всё – туманно.

"С одной стороны, власти говорят, что нужны законопроекты, которые помогут экономике и бизнесу. С другой, не ведут соответствующих консультаций с ведущими экономистами, аналитическими центрами, – говорит Виктор Таран. – И что готовится на самом деле – никто не знает. Может получится как с первым антикоронавирусно-антикризисным пакетом, которым, по сути, поддержали крупный бизнес и олигархов, но нанесли удар по малому и среднему бизнесу".

Также эксперт считает необходимым рассмотреть законопроект, который помог бы провести посевную.

"Как в нынешних карантинных условиях работать фермерам? Как обеспечить их посевным материалом, возможностью добраться на работу? Если сорвем посевную и останемся без урожая – этот будет огромная проблема", – уверен политолог.

"Дистанционным голосованиям - быть"

Политтехнолог Александр Кондратенко отмечает: "Учитывая то, что вирус на утро среды подтвержден уже у пяти народных депутатов, а после сдачи тестов всеми народными избранниками это число может увеличиться в геометрической прогрессии, предполагаю, что именно с этим связано перенесение внеочередного заседания фракции "Слуга народа" (СН) на 27 марта, а заседание Верховной Рады – на 28-е (ранее планировали на 26-е). За день-два будет более понятна картина того, как коронавирус "косит" Раду".

А вот тут, по словам эксперта, и возникает вопрос: быть или не быть заседанию?

"Если за это время число заболевших увеличится вдвое, а то и втрое, работа парламента может быть заблокирована на некоторое время, – считает Кондратенко. – Но было бы очень хорошо, если бы заседание ВР всё же состоялось. Ведь в данной ситуации еще большее промедление в решении жизненно важных вопросов приведет к непредсказуемым последствиям".

Что касается дистанционных голосований – они будут, уверен политтехнолог.

"Решение о проведении пленарного заседания в режиме видеоконференции примет глава Верховной Рады по предложению президента, – предполагает Кондратенко. – Скорее всего, законопроект о работе Рады в режиме видеоконференции первым и будет проголосован".

Эксперт подчеркивает, что власть спешит получить деньги от МВФ, понимая какие впереди проблемы, связанные с распространением коронавируса и развитием мирового финансового кризиса.

"Потому прогнозирую, что правящая коалиция преодолеет сопротивление олигархического лобби и проголосует за проект закона о банках (анти-Коломойского закона). Подтверждением этому считаю телефонный разговор главы государства с директором - распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой сразу же после согласования финальной версии проекта, – отмечает политтехнолог. – Министр юстиции Украины Денис Малюська вел переговоры с МВФ – и под его же руководством проходила разработка этого проекта закона. Плюс – финальная версия была утверждена Кабмином 22 марта. Голосование по этому законопроекту – лакмусовая бумажка, которая покажет реальное влияние группы Коломойского в Раде, а с другой стороны – насколько Зеленский имеет власть над собственной фракцией монобольшинства".

А вот вводить чрезвычайное положение, по мнению Кондратенко, не будут. По крайней мере – пока.

"С экономической точки зрения режим ЧП в данной ситуации означает вбить последний гвоздь в экономическую жизнь страны, – поясняет эксперт. – Кадровые решения и перестановки будут происходить на пике вспышки covid-19 в Украине. Кто попросту не будет справляться, тот сам подаст в отставку".

"Каждое принимаемое решение - хрупкое"

Политический эксперт Богдан Мирошников уверен: "Если заседание и состоится – нас ожидает много веселья. Будут пытаться впихнуть невпихуемое и принимать всё, что принимается".

Но на данный момент, учитывая то, что, возможно, часть депутатов заразились коронавирусом (и их количество может быть больше), есть сомнения, что заседание состоится, отмечает Мирошников: "Хотя и не исключаю, что "зеленых депутатов" погонят на заседание, как советский народ на первомайскую демонстрацию в Киеве вскоре после аварии на ЧАЭС в 1986 году".

По мнению политэксперта, вряд ли будут ставить вопрос о введении чрезвычайного положения. Тот же глава МВД Арсен Аваков, всё более перебирающий полномочия на себя, вчера уже отказался от жестких карантинных мер.

"Если заседанию всё же соберут, то оно – шанс принять то, что Зе-депутаты никогда больше не смогут принять. Земля, слежка за своими гражданами, сотрудничество с МВФ (что выльется в принятии непопулярных пенсионных и ЖКХ решений, урезание социалки в бюджете в связи с кризисом и прочее, что убивает рейтинг), – отмечает Мирошников. – Думаю, что 3 апреля (на данный момент – время окончания карантинных мер) страна вернется к более-менее привычному ритму жизни. И вряд ли депутаты монобольшинства такое смогут принять в дальнейшем. Это – власть рейтинга одного человека. Поэтому каждое принимаемое решение – хрупкое".

Как сообщал портал "Комменатрии", в Верховной Раде зарегистрировали проект закона, который предусматривает проведение пленарных заседаний парламента и заседаний его комитетов в режиме видеоконференции на период карантина.

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