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Главная Новости Политика рада Карантин в Раде: парламент принял закон о проведении заседаний в режиме онлайн-конференции
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Карантин в Раде: парламент принял закон о проведении заседаний в режиме онлайн-конференции

Следующее пленарное заседание в Верховной Раде состоится 14 апреля

сегодня, 16:40
Автор:

• Екатерина Белоброва

Карантин в Раде: парламент принял закон о проведении заседаний в режиме онлайн-конференции

В Верховной Раде зарегистрировали проект закона, который предусматривает проведение пленарных заседаний парламента и заседаний его комитетов в режиме видеоконференции на период карантина. Об этом указано в документе, опубликованном на сайте Верховной Рады.

Инициатором выступил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Зарегистрировали законопроект 20 марта, одновременно текст и сопроводительные документы до сих пор отсутствуют. Сейчас его передали на рассмотрение руководству.

Профильным комитетом определили комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады.

Известно, что следующее пленарное заседание парламента запланировано на 14 апреля.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что спикер парламента Дмитрий Разумков объявил карантин в Раде, что предусматривает отсутствие сотрудников прессы на заседаниях народных депутатов.




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Источник: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68435
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