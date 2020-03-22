Карантин в Раде: парламент принял закон о проведении заседаний в режиме онлайн-конференции

В Верховной Раде зарегистрировали проект закона, который предусматривает проведение пленарных заседаний парламента и заседаний его комитетов в режиме видеоконференции на период карантина. Об этом указано в документе, опубликованном на сайте Верховной Рады.

Инициатором выступил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Зарегистрировали законопроект 20 марта, одновременно текст и сопроводительные документы до сих пор отсутствуют. Сейчас его передали на рассмотрение руководству.

Профильным комитетом определили комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады.

Известно, что следующее пленарное заседание парламента запланировано на 14 апреля.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что спикер парламента Дмитрий Разумков объявил карантин в Раде, что предусматривает отсутствие сотрудников прессы на заседаниях народных депутатов.









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