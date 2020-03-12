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В Раде объявлен карантин

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков ввел дополнительные меры безопасности в связи с карантином в Украине

сегодня, 19:54
Автор:

• Екатерина Белоброва

В Раде объявлен карантин

С 13 марта по 3 апреля в здании парламента будет ограничен доступ посторонним лицам, а также журналистам. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на распоряжение, подписанное главой Верховной Рады Дмитрием Разумковым.

Так, согласно документу "О дополнительных мерах по предупреждению возникновения острой респираторной болезни", на заседания Верховной Рады будут допускаться только народные депутаты, сотрудники Аппарата парламента, помощники-консультанты нардепов Украины, которые работают по срочному договору на постоянной основе.

Для всех остальных, кто имеет право посещать заседания законодателей и хочет отслеживать процессы в парламенте, будут просматривать сессии депутатов только в порядке видеоконференций.

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Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Минздраве сообщили о еще двух случаях подтвержденного заражения коронавирусомЗаражена женщина пенсионного возраста в Житомирской области и мужчина из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение двух последних недель. На текущий момент пациенты уже находятся в изоляции, где проходят симптоматическое лечение. Власти устанавливают людей, которые контактировали с зараженными.



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