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Еще два человека заразились коронавирусом в Украине — Минздрав

Новые случаи заражения коронавирусом в Украине обнаружены в Житомирской и Черновицкой областях

сегодня, 19:19 611
Автор:

• Антон Варанов

Еще два человека заразились коронавирусом в Украине — Минздрав

Сегодня, 12 марта, в Житомирской и Черновицкой областях Украины обнаружены еще два новых подтвержденных случая заражения китайским коронавирусом Covid-19. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины в своем официальном Telegram-канале, посвященном коронавирусу в нашей стране.

Заражена женщина пенсионного возраста в Житомирской области и мужчина из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение двух последних недель. На текущий момент пациенты уже находятся в изоляции, где проходят симптоматическое лечение. Власти устанавливают людей, которые контактировали с зараженными.

До этого момента в Украине был зарегистрирован всего один случай коронавируса Covid-19 — им оказался мужчина в Черновцах. Сейчас его состояние оценивают как удовлетворительное. Однако в Украине уже введен общенациональный карантин — закрываются все учебные заведения и вводится запрет на массовые мероприятия. Также отменяются спортивные события, а Минздрав не рекомендует украинцам посещать другие страны.

Как сообщал портал "Комментарии", УЕФА переносит Евро-2020 на 2021 год из-за коронавируса.


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Источник: https://t.me/COVID19_Ukraine/22
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