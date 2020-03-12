Еще два человека заразились коронавирусом в Украине — Минздрав

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
6141.25
ETH/USD
142.37
LTC/USD
36.29
USD/UAH
26.60
EUR/UAH
30.05
RUB/UAH
0.37
Сегодня, 12 марта, в
Житомирской и Черновицкой областях Украины обнаружены еще два новых
подтвержденных случая заражения китайским коронавирусом Covid-19. Об этом
сообщает Министерство здравоохранения Украины в своем официальном Telegram-канале, посвященном коронавирусу в нашей стране.
Заражена женщина пенсионного возраста в Житомирской области и мужчина из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение двух последних недель. На текущий момент пациенты уже находятся в изоляции, где проходят симптоматическое лечение. Власти устанавливают людей, которые контактировали с зараженными.
До этого момента в Украине был зарегистрирован всего один случай коронавируса Covid-19 — им оказался мужчина в Черновцах. Сейчас его состояние оценивают как удовлетворительное. Однако в Украине уже введен общенациональный карантин — закрываются все учебные заведения и вводится запрет на массовые мероприятия. Также отменяются спортивные события, а Минздрав не рекомендует украинцам посещать другие страны.
Как сообщал портал "Комментарии",
УЕФА переносит Евро-2020 на 2021 год из-за коронавируса.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости