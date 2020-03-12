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УЕФА переносит Евро-2020 на 2021 год из-за коронавируса — СМИ

Экстренное заседание УЕФА о судьбе Лиги Чемпионов, Лиги Европы и Евро-2020 на фоне коронавируса состоится 17 марта

сегодня, 17:41
Автор:

• Антон Варанов

УЕФА переносит Евро-2020 на 2021 год из-за коронавируса — СМИ

Сегодня, 12 марта, футбольная организация УЕФА приняла решение об отмене чемпионата Европы по футболу в 2020 году и переносе Евро-2020 на следующий, 2021 год на фоне вспышки китайского коронавируса Covid-19. Об этом сообщает издание LEquipe со ссылкой на свои внутренние источники в УЕФА.

Подопечные Андрея Шевченко в лице сборной Украины по футболу вышли на чемпионат Евро-2020, который должен был состояться в июне 2020 года. Первый матч в группе С Украина могла сыграть уже 14 июня против Амстердама в Нидерландах, а следующие матчи — 18 и 22 июня.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) анонсировал экстренное заседание на 17 марта по поводу судьбы Лиги Чемпионов, Лиги Европы и чемпионата Европы в этом году на фоне вспышки коронавируса. Источник сообщает, что именно на этом заседании официально объявят о переносе Евро-2020.

Как сообщал портал "Комментарии", матч за Суперкубок УЕФА в 2023 году впервые пройдет в России на казанском стадионе "Ак Барс Арена", который принимал Чемпионат мира по футболу в 2018 году.


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Источник: https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Coronavirus-l-uefa-devrait-annoncer-la-semaine-prochaine-la-suspension-des-coupes-d-europe-et-le-report-de-l-euro-a-2021/1119058
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