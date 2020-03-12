УЕФА переносит Евро-2020 на 2021 год из-за коронавируса — СМИ

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
6077.51
ETH/USD
138.81
LTC/USD
34.87
USD/UAH
26.60
EUR/UAH
30.05
RUB/UAH
0.37
Сегодня, 12 марта,
футбольная организация УЕФА приняла решение об отмене чемпионата Европы по
футболу в 2020 году и переносе Евро-2020 на следующий, 2021 год на фоне вспышки
китайского коронавируса Covid-19. Об этом
сообщает издание L’Equipe со
ссылкой на свои внутренние источники в УЕФА.
Подопечные Андрея
Шевченко в лице сборной Украины по футболу вышли на чемпионат Евро-2020,
который должен был состояться в июне 2020 года. Первый матч в группе С Украина
могла сыграть уже 14 июня против Амстердама в Нидерландах, а следующие матчи —
18 и 22 июня.
Союз европейских
футбольных ассоциаций (УЕФА) анонсировал экстренное заседание на 17 марта по
поводу судьбы Лиги Чемпионов, Лиги Европы и чемпионата Европы в этом году на
фоне вспышки коронавируса. Источник сообщает, что именно на этом заседании
официально объявят о переносе Евро-2020.
Как сообщал портал "Комментарии",
матч за Суперкубок УЕФА в 2023 году впервые пройдет в России на казанском
стадионе "Ак Барс Арена", который принимал Чемпионат мира по футболу в 2018
году.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости