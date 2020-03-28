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Зеленский назначил главу Генштаба и главнокомандующего ВСУ

Президент Владимир Зеленский назначил Русалана Хомчака и Сергей Корнийчука на новые должности в ВСУ

сегодня, 15:53
Автор:

• Татьяна Веремеева

Зеленский назначил главу Генштаба и главнокомандующего ВСУ

В Украине разделили должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) и начальника Генерального штаба. Соответствующие указы появились на сайте президента. Глава государства Владимир Зеленский подписал их 27 марта.

Указом Зеленский уволил с должности начальника Генерального штаба – главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака, другим указом он назначил его на должность главнокомандующего ВСУ.

Также на сайте главы государства появился указ о назначении Сергея Корнийчука, который ранее был первым заместителем начальника Генерального штаба ВСУ, начальником Генштаба ВСУ.

Ранее "Комментарии" писали, что Вооруженные Силы Украины присоединились к правоохранителям во время карантинных мероприятий из-за коронавируса в Украине. Так, ради поддержания общественной безопасности и порядка с 22 марта, в населенных пунктах и военных гарнизонах началось совместное патрулирование усиленными нарядами Военной службы правопорядка ВСУ. Военные должны взаимодействовать с работниками Национальной полиции и военнослужащими Национальной гвардии.


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