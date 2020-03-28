Зеленский назначил главу Генштаба и главнокомандующего ВСУ

В Украине разделили должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) и начальника Генерального штаба. Соответствующие указы появились на сайте президента. Глава государства Владимир Зеленский подписал их 27 марта.



Указом Зеленский уволил с должности начальника Генерального штаба – главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака, другим указом он назначил его на должность главнокомандующего ВСУ.

Также на сайте главы государства появился указ о назначении Сергея Корнийчука, который ранее был первым заместителем начальника Генерального штаба ВСУ, начальником Генштаба ВСУ.

Ранее "Комментарии" писали, что Вооруженные Силы Украины присоединились к правоохранителям во время карантинных мероприятий из-за коронавируса в Украине. Так, ради поддержания общественной безопасности и порядка с 22 марта, в населенных пунктах и военных гарнизонах началось совместное патрулирование усиленными нарядами Военной службы правопорядка ВСУ. Военные должны взаимодействовать с работниками Национальной полиции и военнослужащими Национальной гвардии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!