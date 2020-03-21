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Военные ВСУ будут совместно с полицией патрулировать улицы во время карантина

Завтра к полицейским присоединятся наряды Вооруженных сил Украины, чтобы поддерживать общественный порядок во время карантина

21 марта 2020, 23:50
Автор:

• Таисия Ерохина

Военные ВСУ будут совместно с полицией патрулировать улицы во время карантина

Завтра Вооруженные Силы Украины присоединятся к правоохранителям во время карантинных мероприятий из-за коронавируса в Украине. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства обороны.

Так, ради поддержания общественной безопасности и порядка с завтрашнего дня, 22 марта, в населенных пунктах и военных гарнизонах начнется совместное патрулирование усиленными нарядами Военной службы правопорядка ВСУ. Военные будут взаимодействовать с работниками Национальной полиции и военнослужащими Национальной гвардии.

Сообщается, что все военные получили необходимые средства защиты.

Напомним, полицейские составили почти тысячу административных протоколов с начала карантина.

Ранее портал "Комментарии" писал, что в Харькове, как и во многих других городах Украины, правило "десятки" в общественном транспорте во время карантина не соблюдается. Так, жители превышают лимит пассажиров в транспорте, но скрываются от полиции, приседая на корточки. Видео таких карантинных "пряток" в салоне харьковского трамвая опубликовал местный паблик в Facebook


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Источник: http://www.mil.gov.ua/news/2020/03/21/zbrojni-sili-ukraini-vzaemodiyatimut-z-pravoohoronnimi-organami-shhodo-zabezpechennya-gromadskoi-bezpeki-pid-chas-karantinu/
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