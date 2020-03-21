Военные ВСУ будут совместно с полицией патрулировать улицы во время карантина

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Завтра Вооруженные Силы Украины присоединятся к правоохранителям во время карантинных мероприятий из-за коронавируса в Украине. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства обороны.
Так, ради поддержания общественной безопасности и порядка с завтрашнего дня, 22 марта, в населенных пунктах и военных гарнизонах начнется совместное патрулирование усиленными нарядами Военной службы правопорядка ВСУ. Военные будут взаимодействовать с работниками Национальной полиции и военнослужащими Национальной гвардии.
Сообщается, что все военные получили необходимые средства защиты.
Напомним, полицейские составили почти тысячу административных
протоколов с начала карантина.
Ранее портал "Комментарии" писал, что в Харькове, как и во многих других городах Украины, правило "десятки" в общественном транспорте во время карантина не соблюдается. Так, жители превышают лимит пассажиров в транспорте, но скрываются от полиции, приседая на корточки. Видео таких карантинных "пряток" в салоне харьковского трамвая опубликовал местный паблик в Facebook
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