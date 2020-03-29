Аваков рассказал, когда в Украине введут чрезвычайное положение

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что наступление в стране чрезвычайного положения, которое строго ограничит перемещение граждан вне дома, вполне вероятно, если президент и Кабмин введут режим в связи с обострением эпидемиологической ситуации. Об этом он сообщил в интервью изданию "Бабель".

При этом Аваков отметил, что на данный момент в таких мерах нет необходимости, вполне хватает действующего карантина.

"Сейчас нам хватает инструментов чрезвычайной ситуации. Общество, в основном, реагирует адекватно и будет реагировать еще адекватнее, когда цифры статистики, к сожалению, будут более печальными", - уверен министр.

Также Арсен Аваков добавил, что после введения чрезвычайного положения, на государственном уровне будут введены штрафы за выход из дома без крайней необходимости, а людей с симптомами заражения коронавирусом COVID-19 будут принудительно доставлять в больницу.

"Полиция получила такие полномочия по решению Комиссии по чрезвычайным ситуациям. Это репрессивная мера, но если человек болен и является носителем вируса, потенциально она может сеять вокруг себя смерть. У нас было несколько случаев, когда люди, получив соответствующий диагноз, просто убегали из больницы - вот вам уровень сознания, с которым нам приходится иметь дело", - обозначил он.

Кроме того министр подчеркнул. что у Нацполиции достаточно средств для обеспечения защиты сотрудников от пандемии в условиях контроля за ситуацией на улицах, но при этом весьма огорчен стоимостью самых обычных предметов для дезинфекции.

"Очень важный вопрос - средства дезинфекции на спиртовой основе, антисептики. Феноменальная вещь, Украина - один из крупнейших в Европе производителей спирта, в частности технического, на основе которого делают антисептики. Но сейчас они у нас дефицит, продаются по бешеным ценам. Поэтому на моей инициативе мы на заседании правительства приняли решение - открыть все спиртовые заводы на полную, включая те, что в последние годы "придерживали", чтобы не было перепроизводства. Экспорт спирта запрещен", - обозначил глава МВД.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава МВД Арсен Аваков не поддерживает введение чрезвычайного положения на фоне пандемии коронавируса, потому что в таком режиме гражданские права ограничиваются предельно.









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