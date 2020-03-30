Сивохо уволен из СНБО: он этому обрадовался

Сегодня в Совете национальной безопасности и обороны Украины сообщили, что советник главы ведомства Алексея Данилова Сергей Сивохо уволен с должности. Сам Сивохо прокомментировал данный эксцесс на своей станице в Facebook.

Поскольку в СНБО не стали комментировать о причинах отставки советника, сам Сивохо "пролил свет", обозначив, что в ведомстве больше никого не волнует урегулирование мирной ситуации на Донбассе.

"Можно, конечно, ничего и не писать - всем и так понятно, что клеркам из СНБО больше НЕ интересна тема Донбасса", - обозначил бывший советник.

Также он добавил в своем сообщении, что чиновники, которые занимаются этим вопросом, просто не способны выдержать давления от праворадикальных сил и поэтому давно превратился в фикцию.

"Мы с Максимом Ткаченко сильно не расстроились из-за потерянных корочек, но мы переживаем об утерянном Донбассе. Поэтому мы будем продолжать помогать президенту в его стремлении к миру!", - обозначил Сивохо.

Таким образом он продолжит заниматься резонансной программой "Национальная платформа примирения и единства", популяризуя основные идеи инициативы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что активисты "Нацкорпуса" накинулись на Сергея Сивохо, когда он представлял свою и инициативу по разрешению вооруженного конфликта на Донбассе.









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