Рынок земли: о последствиях скандального закона

Самым спорным во время очередного внеочередного заседания Верховной Рады (ВР) был земельный закон, принятый в ночь на 31 марта. Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" (№2178-10), который вводит рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года. За данное решение проголосовали 259 народных депутатов. Эксперты оценили для издания "Комментарии" процесс его принятия и возможные последствия.

"Недовольными остались все"

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что принятием данного закона остались недовольны все.

"Закон приняли. Рынок земли открыли. Да, в сильно урезанном виде. 100 гектаров в одни руки, только физлица, только частные земли, цена не ниже экспертной оценки, и всё это – как минимум на ближайшие три года", – отмечает эксперт, напоминая, что искусство дипломатии в том, чтобы оставлять всех неудовлетворенными.

По существу, недовольными остались все, считает Пендзин. И всё же – рынок открыли.

"Это решение сразу поляризовало всё то, что давно зрело в политикуме, – отмечает эксперт. – У президента нет монобольшинства, в его фракции сформировалась открытая оппозиция, без голосов "Европейской солидарности" не было бы рынка земли. Единственно, что теперь уже понятно, так это то, что программа МВФ у Украины будет – и дефолт откладывается".

"У нас - внешнее управление"

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников считает принятие "под покровом ночи" закона об открытии рынка земли сомнительным с любой точки зрения.

"Согласно опросам, около 80 процентов украинцев не одобряют продажу земли. Но их не услышали. Как не услышали и тех парламентариев, которые говорили о многочисленных нарушениях регламента, – отмечает эксперт. – Все три ветви нынешней власти пошли по пути выполнения жестких рекомендаций МВФ, несмотря даже на ситуацию с коронавирусом и карантином. Фактически, действующая власть подтвердила свое беспрекословное подчинение нашим зарубежным "партнерам". Так что можно с сожалением признать – у нас внешнее управление".

И это, по словам Плотникова, куда страшнее, чем возможные экономические последствия от открытия рынка земли, подсчитать которые пока невозможно.

"Закон вступил в силу во второй половине 2021 года. Пока трудно говорить о том, каким на тот момент будет экономический спад, как коронавирус повлияет на ситуацию. Но очень плохо, что МВФ сказал "надо" а наша власть ответила "есть!" и взяла под козырек".

В то же время, отмечает экономист, поступление обещанного транша (около 10 млрд долларов) поможет Украине, если эти средства будут направлены не в золотовалютные резервы Нацбанка, а в госбюджет. Тогда это позволит стабилизировать ситуацию и не допустить тех негативных последствий, которые могли бы быть при другом раскладе.

"Обычный договорняк олигархов"

30 марта (и ночь на 31-е) точно войдет в учебники истории, уверен политтехнолог, эксперт Украинского центра общественного развития, кандидат философских наук Юрий Подорожний.

"И даже не потому, что депутаты Верховной Рады в карантинных масках выглядели как герои дешевого сериала о роботах и искусственном интеллекте. И не потому, что принятие закона о продаже земли – это обычный договорняк и согласие олигархов в худших традициях украинской политики, – говорит эксперт. – Эта череда заседаний парламента вошло в историю как день низости и бездарности украинской власти, беспомощности общества и отсталости нашего миропредставления. Мы повели себя как туземцы из племени тумба-юмба, которых в очередной раз купили за несколько погремушек и стекляшек. Ужас этой ситуации заключается в том, что в очередной раз за условные несколько миллиардов долларов мы отдаем то, что стоит сотни миллиардов. И пусть закон принят не в том виде, на котором настаивали изначально, но главное, что вопрос сдвинулся с места".

По словам эксперта, в нашей новейшей истории Украины власти так поступают не в первый раз.

"По масштабу и последствиям решение таким образом продавать землю мне напоминает отказ от ядерного оружия в 90-х, – говорит Подорожний. – Оно было таким же бездарным, бессодержательным и не дало ни одной преференции нашей стране. Ведь после того, как мы сдали свое ядерное оружие, все в мире поняли: у этой нации нет никаких амбиций на лидерство… Сейчас же ценой в некое количество "мвфовских ярдов" происходит завершение демонтажа государства, участие в котором приняли все – и власть, и оппозиция… А всё потому, что президент Зеленский, который беспощадно критиковал олигархическую Украину, которому поверили и доверились только за слова, стал адептом олигархов в такой низменной и унизительной форме, какой не было ни у одного из пяти его предшественников".

Как сообщал портал "Комментарии", Верховная Рада собралась на третье подряд внеочередное заседание в понедельник, 30 марта, в 16:30 и в течение почти всего этого времени (за исключением перерыва на дезинфекцию сессионного зала) рассматривала сотни поправок к законопроекту.

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