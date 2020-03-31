"Плюшки" от Зеленского: почему голосовала оппозиция

Во время внеочередного заседания, которое перетекло с 30 на ночь 31 марта, парламент принял два законопроекта, на которых настаивал МВФ, обещая после этого выделить транш (а то и транши). Так, парламент принял в первом чтении законопроект о внесении изменений в банковское законодательство, известный как "антиколомойский". Его поддержали 267 народных депутатов (при 226 необходимых), причем лишь 198 – от фракции "Слуга народа" (СН). Помогли фракции "Европейская солидарность" (ЕС) и "Голос", депутатская группа "Доверие", ряд нардепов группы "За будущее" и внефракционных.



Ситуация повторилось с законопроектом о рынке земли, который ВР поддержала во втором чтении и в целом. За это проголосовали 259 парламентариев, причем от СН нашлось только 206 голосов. Поддержку вновь оказали ЕС, "Голос", "Доверие" и ряд внефракционных парламентариев.

ОПЗЖ и "Батькивщина" указанные законопроекты не поддержали, жестко критикуя их принятие.

"Пряник черствый и им тоже бьют"

Эксперт Украинского института политики (УИП) Николай Спиридонов считает, что мы увидели классическое сочетание кнута и пряника.

"Я наблюдаю за процессами вокруг открытия рынка земли достаточно давно. И помню, как аграрный комитет в прошлом году заседал чуть ли не сутками. Явно депутаты были чем-то заинтересованы. Редко когда я видел такой трудоголизм без соответствующих стимулов. Так что явно были серьезные пряники, – отмечает Спиридонов. – По слухам, на этой теме некоторые сколотили себе состояния. В открытии украинского рынка земли заинтересованы транснациональные корпорации. И деньги были влиты серьезные".

Не обошлось, уверен эксперт УИП, и без метода кнута.

"Власть контролирует правоохранительные органы, для которых сейчас – золотое время. Границы закрыты, гайки закручены. Многие из нас фактически согласились на домашний арест. И любое ущемление прав и свобод сейчас куда сильнее, чем в мирное время. Силовики могут совершенно спокойно "кошмарить" любого депутата. И если кто-то отказывался от пряника, вполне можно было воспользоваться кнутом, – поясняет Спиридов. – Сочетая с тем же пряником. К примеру, могли пообещать и меньше вызывать в Государственное бюро расследований (ГБР) того же лидера Евросолидарности – Порошенко. Такой себе – "пряник" для ЕС. Или наоборот – пригрозить, что вызывать будут чаще. Это мы узнаем в ближайшее время: с той же интенсивностью будут "дергать" Порошенко или нет. Или вообще не будут трогать. То же самое касается ряда других депутатов. И даже "Голоса" – у того же Вакарчука, согласно данным ряда медиа, есть проблемы с налогами. Могли пообещать, что особо дергать по этой теме не будут".

Среди условных пряников, по мнению эксперта, могут быть деньги или расчет определенными преференциями при распродаже предприятий. "Но последнее – довольно сложно, так что брали (если брали), скорее всего налом, – отмечает Спиридонов. – А вот за должностями сейчас вряд ли особо гонятся. Очень неспокойное время. При этом нужно понимать, что тот же закон о земле не факт, что заработает. Вступил в силу он должен лишь летом 2021 года. К тому времени его могут оспорить, а парламент и вовсе смениться. А что-то получить за его принятие можно уже сейчас".

"В перспективе - коалиция"

По мнению политолога Кирилла Сазонова, компромисс между Зеленским и Порошенко говорит о том, что президент хочет максимально дистанцироваться от Коломойского.

"Конечно, он потеряет порядка сорока депутатов в своей фракции, но сможет компенсировать эту потерю, создав коалицию с ЕС и "Голосом". Если этот сценарий не сработает, Зеленский может распустить Верховную Раду – и тогда осенью нас ждут внеочередные выборы", – предполагает политолог.

Сазонов считает, что никаких конкретных политических обещаний Зеленский не мог дать.

"Но гарантии ведущим финансово-промышленным группам (ФПГ) в качестве защиты от аппетитов Коломойского – могли быть, – говорит эксперт. – Плюс в перспективе – переход от монобольшинства к коалиции. С учетом всех интересов".

"Рисковать репутацией желающих нет"

Экономический и политический эксперт Тарас Загородний считает, что мы стали свидетелями привычного для последних лет игр президента в "царя горы".

"Глава государства показывает, что может под себя формировать даже ситуативное большинство. Есть человек 200 в СН, которые поддерживают "линию партии". А с остальными блокироваться в зависимости их интересов, – поясняет Загородний. – ОПЗЖ поддержал министра здравоохранения, возможно, потому что тот пообещал не внедрять "реформы Супрун". А поддержка фракцией Порошенко ряда законов может быть связана с условием, что пятого президента будут меньше беспокоить вызовами на допрос (хоть он достаточно грамотно от этого отбивается). Что касается должностей, то сейчас никто открыто так светиться не будет. Возможно, какие-то непубличные лица куда-то и будут пристроены. Но точно не в правительство. Учитывая турбулентные процессы и позиционирование себя как оппоненты власти, никто не хочет рисковать своей репутацией".

Что касается денежных преференций, то у нас, по словам эксперта, есть "славное НАБУ", которое должно за этим следить.

"Не исключено, что договорились о каких-то "хотелках" при пересмотре бюджета. Но пока никого за руку не поймали, да и пересмотр еще продолжается", – говорит Загородний.

Как сообщал портал "Комментарии", в Комитете избирателей Украины подсчитали, что 70% последних голосований за решение Рады представители монобольшинства провалили.

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