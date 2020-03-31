Язык

Українська

Русский

Coinspot 31.03.2020

BTC/USD

6443.42

ETH/USD

132.82

LTC/USD

38.95

НБУ 31.03.2020

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

30.90

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика рада «Слуги» стали неохотно голосовать в Раде: поддержали только 7 из 25 законопроектов
НОВОСТИ Все новости

«Слуги» стали неохотно голосовать в Раде: поддержали только 7 из 25 законопроектов

В Комитете избирателей Украины подсчитали, что 70% последних голосований за решение Рады представители монобольшинства провалили

сегодня, 12:44
Автор:

• Таисия Ерохина

«Слуги» стали неохотно голосовать в Раде: поддержали только 7 из 25 законопроектов

Монобольшинство провалило голосование за 70% последних решений Верховной Рады, подсчитали в Комитете избирателей Украины. Об этом говорится на странице КИУ в Facebook.

Так, в течение последнего месяца депутаты "Слуги народа" стали чаще проваливать голосования, не обеспечивая 226 голосов "за". Всего в марте было принято 25 законодательных актов, только за 7 из них проголосовало 226 и больше депутатов монобольшинства. К примеру, за выражение недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке проголосовали 179 "слуг", за освобождение Игоря Уманского с должности министра финансов – 187, за так называемый "антиколомойский закон" – 198, за закон об открытии рынка земли – 206.

Тогда как, за отставку правительства Гончарука и увольнение членов Кабмина от "Слуги народа" были отданы 240 и 242 "за", а за назначение Шмыгаля премьер-министром – 242.

"В течение марта "Слуга народа" лишь 7 раз смогла собрать необходимые 226 "за". И, если раньше это выглядело как временные сбои в работе фракции, то сейчас есть основания говорить о систематической проблеме в работе монобольшинства. При этом голосов не хватало за важные кадровые назначения и без помощи от других фракций эти решения просто не были бы приняты", - отметил председатель КИУ Алексей Кошель.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что со второй попытки Рада назначила новых министров.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/cvu.ngo/posts/3632924530082610?__tn__=-R
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...