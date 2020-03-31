«Слуги» стали неохотно голосовать в Раде: поддержали только 7 из 25 законопроектов

Монобольшинство провалило голосование за 70% последних решений Верховной Рады, подсчитали в Комитете избирателей Украины. Об этом говорится на странице КИУ в Facebook.

Так, в течение последнего месяца депутаты "Слуги народа" стали чаще проваливать голосования, не обеспечивая 226 голосов "за". Всего в марте было принято 25 законодательных актов, только за 7 из них проголосовало 226 и больше депутатов монобольшинства. К примеру, за выражение недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке проголосовали 179 "слуг", за освобождение Игоря Уманского с должности министра финансов – 187, за так называемый "антиколомойский закон" – 198, за закон об открытии рынка земли – 206.

Тогда как, за отставку правительства Гончарука и увольнение членов Кабмина от "Слуги народа" были отданы 240 и 242 "за", а за назначение Шмыгаля премьер-министром – 242.

"В течение марта "Слуга народа" лишь 7 раз смогла собрать необходимые 226 "за". И, если раньше это выглядело как временные сбои в работе фракции, то сейчас есть основания говорить о систематической проблеме в работе монобольшинства. При этом голосов не хватало за важные кадровые назначения и без помощи от других фракций эти решения просто не были бы приняты", - отметил председатель КИУ Алексей Кошель.



Ранее портал "Комментарии" сообщил, что со второй попытки Рада назначила новых министров.

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