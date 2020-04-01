Закон о референдуме: кому в Украине выгодно затягивать рассмотрение законопроекта









Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа", лидер одноименной партии Александр Корниенко уверяет, что Верховная Рада рассмотрит законопроект о всеукраинском референдуме после окончания карантина. Как он может выглядеть к тому времени, учитывая, что обсуждение документа еще продолжается, а партии власти такой инструмент народовластия не очень выгоден, эксперты рассказали изданию "Комментарии".

Всеукраинский референдум: когда ВР примет закон

Народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов напоминает, что проект закона о референдуме был предложен к открытому обсуждению рабочей группой под руководством первого зампредседателя Верховной Рады (ВР) Руслана Стефанчука.

"Текст готовился опытными экспертами, и он достаточно качественный, – отмечает Игорь Попов. – При доработке из него, вероятно, исключат порог явки 50%, потому что тогда большинство референдумов может просто провалиться. Авторы вполне логично решили главную проблему – кто будет оценивать допустимость формулировка вопроса референдума. Технические процедуры понятны и просты. Однако на практике вряд ли Верховная Рада оперативно примет этот закон в целом".

Как поясняет эксперт УИБ, закон предусматривает возможность проведения референдума об отмене того или иного закона.

"Очевидно, что оппозиция соберет 3 миллиона подписей за отмену закона о продаже земли и выигрывает такой референдум, – считает Попов. – Поэтому власть будет делать хорошие информационные поводы: о регистрации законопроекта, получении заключения Венецианской комиссии или рассмотрении в комитете... Однако принятие закона, скорее всего, затянется на год, чтобы продажа земли, как и планируется, стартовала 1 июля 2021 года. Такая же судьба может ожидать закон о труде, который противоречит интересам большинства наемных работников".

Всеукраинский референдум: подготовка закона в условиях карантина

Судя по всему, у "Слуги народа" становится уже некоторой политико-правовой традицией тяготение "подгонять решение задачи под ее ответ", иногда даже в пресловутом "турборежиме", считает политический социолог Алексей Полтораков.

"Похоже, – отмечает эксперт, – не избежать этой неоднозначной традиции и Закону о всеукраинском референдуме, подготовка которого напоминает "домашнее задание на каникулы". Ввиду того, что в условиях карантина при его подготовке не получится ни привлечь достаточного количества профильных экспертов, ни организовать его широкие обсуждения, ни "отработать" его на международном уровне (отдав, скажем, Венецианской комиссии) – на выходе традиционно получится достаточно "сырой" продукт, требующий в дальнейшем серьезных доработок".

С другой стороны, отмечает Полтораков, "Слуга народа" вполне может изначально заложить в него целый набор "предохранителей", которые осложнят его использование против действующей власти.

"Вместе с тем, не стоит недооценивать также постепенно назревающий общественный запрос на "перезагрузку" нынешней власти, все меньше оправдывающей "высокое доверие народа". На фоне этого законопроект о всеукраинском референдуме может стать не более чем вспомогательным фактором противостояния по гораздо более серьезным вопросам, – говорит эксперт. – Кроме того, потенциальный закон о референдуме проблемный не только в своей привязке к Закону о земле. Инструмент референдума, помимо прочего, может быть использован при попытках решения проблемы ОРДЛО. А это таит в себе не меньший вызов национальной безопасности Украины, чем его привязка к земельной проблеме".

Закон о референдуме и его роль в процессе децентрализации

Политолог, эксперт Украинского института политики (УИП) Даниил Богатырев уверен, что закон о референдуме нужен Украине. И он, по мнению эксперта, должен регулировать как возможность проявления общегосударственного референдума, так и аналогичных волеизъявлений на местном уровне.

"С моей точки зрения, местные референдумы даже важнее общегосударственных, – отмечает Богатырев. – Только они способны обеспечить реальную, а не номинальную децентрализацию. Когда жители регионов смогут сами определять, на реализацию каких программ направить бюджетные средства в первую очередь, какому персонажу ставить памятник на центральной площади – вот это и будет реальная децентрализация, а не фикция, которую нам преподносят в качестве таковой сегодня".

Общегосударственный референдум также важен. Однако, не стоит питать иллюзий о том, что он станет "инструментом влияния на власть в руках народа", считает эксперт УИП.

"Как правило, по предельно политизированным вопросам (таким как рынок земли, язык, курс на НАТО, многие другие) люди склонны голосовать в полном соответствии с тем, что обрушивает на них массированная волна государственной пропаганды. Иными словами, общегосударственный референдум – скорее инструмент легитимации решений, которые власти уже приняли, чем способ заставить власть поменять такие решения", – резюмирует политолог.

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