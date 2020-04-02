Условно-досрочные: насколько реальны перевыборы в Раду

Серия скандалов в Верховной Раде, принятие спорных законов и разброд и шатание среди "Слуг народа" вызывают все больше недоумения в обществе. Многие уже открыто поговаривают о возможности роспуска Рады, а кое-кто заявляет о необходимости досрочных перевыборов.

"Зеленский устал, но не сломался"

Политический аналитик Максим Маньковский отмечает, что делать долгосрочные прогнозы в нашей стране – дело неблагодарное. Особенно – в нынешних условиях, когда волна коронавируса понемногу начинает накрывать Украину. Какая будет ситуация, когда она схлынет, никто не скажет. Единственное понятно, что легко точно не будет.

И всё же…

"Сценарий с досрочными президентскими выборами, особенно в этом году, я бы не рассматривал, – говорит Маньковский. – Зеленский – уставший, но не сломленный. И мы это видели во время последнего голосования в парламенте, когда ночью голосовался земельный вопрос. Да, у президента нет достаточного количества проверенных и эффективных людей, которые могли бы давать результат, поэтому ему самому надо приезжать в парламент и следить за депутатами. Как следствие – чехарда во властных кабинетах и много ошибок. Но Зеленский набирается опыта. Своей историей успеха он доказывает, что умеет достигать вершин, и что он еще не сказал своего последнего слова. Тем более последние социологические опросы показывают, что определенный запас доверия у него есть".

А вот парламент, рейтинг которого семимильными шагами догоняет своих предшественников, вполне вероятно может быть отдан на заклание, считает аналитик.

"Вероятность этого будет во многом зависеть от того, насколько президент сможет и дальше находить общие точки соприкосновения с конечными бенефициарами парламентских партий и групп, – подчеркивает Маньковский. – Очень ограниченная в ресурсах, государственная кормушка долго не выдержит большое количество олигархических ртов, с которыми обещал бороться Зеленский-кандидат, и с которыми сейчас вынужден договариваться Зеленский-президент, особенно в условиях полупустой казны".

В результате, считает аналитик, может появиться много недовольных – с ресурсом.

"И это не только крупный капитал, а и бизнесмены средней руки, которые шесть лет назад поддержали армию, а сейчас начинают вытаскивать медицину, – подчеркивает эксперт. – Это и волонтеры, и ветераны АТО/ООС, у которых может лопнуть терпение. И вот при таком развитии событий роспуск парламента может стать единственным выходом для сохранения власти Зеленским. И я не думаю, что этого надо опасаться. К этому надо идти сознательно, понимая, что эта ВР сделала свое дело. Главное, если это произойдет, не поменять нынешних нардепов на еще худших… Вообще президенту надо уже давно определиться: или он пытается нравиться, или он реально изменяет страну".

"Досрочные выборы - новые угрозы для Украины"

Досрочные выборы (как парламентские, так и президентские) возможны как следствие институционального, политического и экономического кризиса. Но этого нельзя допускать, уверен политический эксперт Александр Антонюк.

"Досрочные выборы – это уже при условии, что все попытки удержать ситуацию закончились. А значит, что ситуация будет патовая, и даже новая власть не сможет её так просто решить, – поясняет Антонюк. – При досрочных выборах избиратели будут руководствоваться уже не только эмоциями, а и инстинктами, что повлияет на качество выбора далеко не в лучшую сторону. А это в итоге поставит под угрозу территориальную целостность Украины, поскольку на ситуацию будет влиять еще и ряд внешних факторов".

По мнению политэксперта, у сегодняшней власти есть все необходимые полномочия и возможности, чтобы не допустить дефолта и прочих кризисных явлений.

"Часть нардепов от "Слуг народа" забыли, кто они"

Эксперт в сфере права и политических технологий, руководитель Центра правового анализа и исследования политических рисков Михаил Дяденко достаточно низко оценивает шансы на то, что в Украине состоятся досрочные президентские выборы. А вот парламент девятого созыва при определенных раскладах может свой срок не досидеть.

"Думаю, что несмотря ни на какие кризисы и скандалы, в том числе коррупционные, президент Владимир Зеленский не будет подавать в отставку. Он будет реагировать на различные вызовы, возможно, прощаться с членами своей команды (даже с ближайшими), но – двигаться вперед, – поясняет Дяденко. – Я исхожу из того, что он вошел в роль президента. И, как кинопрезидент-Голобородько, будет принимать, в том числе, болезненные для себя, непопулярные решения. А потому, скорее всего, пробудет президентом до истечения пятилетнего срока полномочий".

Что касается Верховной Рады, то шансы на ее досрочный роспуск есть, считает эксперт.

"Прежде всего – если часть нардепов от фракции "Слуга народа" (СН) будет и дальше демонстрировать свое неприятие позиции президента по ряду вопросов. В том числе, препятствовать воплощению в жизнь предвыборной программы кандидата в президенты Владимира Зеленского касательно его инициатив о мире на Донбассе. В таком случае президент может инициировать досрочные выборы ВР, – говорит Дяденко. – Механизм для этого есть. К примеру, тот, что был запущен во время президентства Виктора Ющенко. А именно – когда обнуляется список кандидатов в нардепы от партии, после чего парламентарии от соответствующей фракции подают заявления о досрочном прекращении своих полномочий".

По мнению эксперта, часть нардепов от СН решили, что являются самостоятельными политическими игроками. Забыв, что стали парламентариями лишь потому, что находились в списке СН, или баллотировались от этой же партии по одномандатным округам.

"Если нардепы фракции СН будут и далее демонстрировать сопротивление линии президента, шансы, что Зеленский пойдет на досрочные выборы ВР, достаточно велики. Особенно, если президент успешно выйдет из кризиса, связанного с распространением коронавируса, а также будет эффективно реагировать на коррупционные скандалы в своем окружении", – резюмирует Дяденко.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее президент Владимир Зеленский заявил, что хотел бы проведения местных выборов в октябре 2020 года на всей территории Украины, включая оккупированные Крым и Донбасс.

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