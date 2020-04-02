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Медведчук: Задолженность по зарплате растет – власти преступно бездействуют

Как заявил лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук, погашение задолженности по зарплате должно быть первостепенной задачей власти

сегодня, 16:15
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Медведчук: Задолженность по зарплате растет – власти преступно бездействуют

У нынешней украинской власти отсутствует обоснованная социально-экономическая политика, считает председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

По его словам, даже введение чрезвычайной ситуации и карантина по всей территории страны не сподвигло Кабмин на разработку адекватной системы социальной защиты украинцев. Парламентарий напомнил, что, по данным Госстата, по состоянию на 1 марта сумма задолженности по выплате зарплаты украинцам составила 3019,8 млн грн.

"Таким образом, задолженность по выплате зарплаты в Украине остается практически на прежнем высоком уровне. Власти преступно бездействуют, и это очевидно проявляется при анализе динамики задолженности, например, в сфере здравоохранения. По итогам февраля 2020 года, когда опасность пандемии коронавируса уже была официально возведена в ранг национальной угрозы, задолженность по зарплате медикам не только не снизалась, а, наоборот, возросла еще на 4,2% – до 16732 тыс. грн", – сообщил Медведчук.

Политик уверен, что для сводного бюджета Украины это не такая уж большая сумма, а ее выплата убедила бы медиков в заботе государства. В связи с вышесказанным Медведчук предложил принять ряд неотложных мер. Во-первых, установить действенный контроль за погашением задолженности, чтобы это стало неотъемлемой составляющей политики государства. Во-вторых, по его мнению, государство должно заботиться об интересах внешних кредиторов больше, чем о законных интересах собственных граждан. И в-третьих, погашение задолженности по зарплате в период карантина должно стать первостепенной задачей в рамках социально-экономической политики государства.

Ранее "Комментарии" сообщали, в каких регионах Украины были самые высокие зарплаты в феврале.


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Источник: http://zagittya.com.ua/news/stati/vlasti_prestupno_bezdejstvujut_v_voprose_zadolzhennosti_po_zarabotnoj_plate.html
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