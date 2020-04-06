Гончаренко решил оспорить карантин в Украине через суд

Депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко сегодня подал исковое заявление в Окружной административный суд Киева против Кабинета министров, который ввел в Украине национальный карантин в связи со вспышкой коронавируса COVID-19. Об этом сам политик написал на своей странице в Facebook.

По убеждению парламентария, правительство допустило ряд конституционных нарушений и не имело полномочий вводить жесткие меры, ограничивающие права граждан, а именно:

— Право на предпринимательскую деятельность

— Право на мирные собрания

— Право на труд

— Право на свободу передвижения.

"Суд должен остановить действие данного акта. И если Зеленский или Шмыгаль видят необходимость в том, чтобы ввести чрезвычайное положение в стране — то собирайте Раду и голосуйте. В этой стране еще есть Конституция и закон. И они должны соблюдаться", - заключил Гончаренко в своем сообщении.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что правительство Украины продлило меры по жесткому карантину до Пасхи, поскольку именно на этот период ожидается апофеоз распространения пандемии и заражения вирусом COVID-19.









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