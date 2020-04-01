"COVID-19 в Украине": пик заражений ожидается на Пасху

Сегодня в Офисе президента Владимира Зеленского былол принято решение о введении более жестких карантинных мер на время традиционных пасхальных богослужений и традиций, поскольку именно в этот период ожидается наибольшая вспышка заражений населения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщается на сайте Офиса гаранта.

Так, во время заседания Владимира Зеленского с правительством обсуждалась инициатива по введению режима "все в масках" и строгий контроль за количеством людей на улицах с 6 по 24 апреля.

Как именно это будет выполняться и регулироваться со стороны правоохранителей, пока в пресс-службе президента не указали.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что на этом же совещании президент озвучил мысль об отправлении украинских врачей на стажировку в Италию.

"Было бы хорошо предоставить Италии бригаду из нескольких наших специалистов, скажем анестезиологов, до того, как у нас наступит пик болезни. Тогда они вернутся с неоценимым опытом борьбы с пандемией", - сказал президент Владимир Зеленский.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что Украина должна обеспечить полную безопасность врачей и лучшие условия работы в Италии.









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