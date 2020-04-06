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Журналист: "Медведчук предупредил Зеленского, что распродажа земли "за мелкий прайс" не доведет его до добра"

По словам Алексея Куракина, член партии "ОПЗЖ" Виктор Медведчук разоблачил тайные намерения МВФ, который добивается, чтобы украинские земли скупили международные корпорации

6 апреля 2020, 18:50 567
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Журналист: "Медведчук предупредил Зеленского, что распродажа земли "за мелкий прайс" не доведет его до добра"

Политический аналитик Алексей Куракин заявил, что западные "ломбарды" в лице Всемирного банка и МВФ, пользуясь пандемией коронавируса, требуют от украинской власти изменить закон о продаже земли, чтобы дать иностранным компаниям скупать земельные участки. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Так, 2 апреля, наши "великі друзі і надійні партнери" в добром лице Всемирного банка, на своей официальной страничке в Facebook, радостно потрепали Зеленского по щеке: "Гут, Вальдемар! Гут! Чернозьём - карашо!" И настойчиво, сурово сдвинув брови, посоветовали (читай - приказали) изменить новый закон о рынке земли, чтобы: а) иностранные компании могли покупать украинскую землю; б) чтобы иностранцы могли скупать большие земельные участки", - пишет Куракин.

По убеждению журналиста, на наших глазах сбываются слова Виктора Медведчука, который прогнозировал, что МВФ и Всемирный банк будут выставлять Украине все новые и новые требования.

"Главный критик политики украинской власти "загнать страну в долговую кабалу, а потом за долги продать землю" в лице Виктора Медведчука заранее сказал, что МВФ вместе с ВБ будут выставлять все новые и новые требования. Медведчук сразу предупредил, что на самом деле МВФ и ВБ лоббируют интересы западных компаний, которые "подомнут" рынок сельскохозяйственных земель под себя. Поэтому на самом деле речь идет об "обезземеливании украинского крестьянства, об уничтожении фермерства". В связи с чем оппозиционный политик предупредил Зеленского & Co, что если они "продадут национальные интересы "за малый прайс", то их ожидает незавидная судьба", - указано в сообщении.


Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что  сулит украинской экономике принятый "антиколомойский" закон.




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