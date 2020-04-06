Журналист: "Медведчук предупредил Зеленского, что распродажа земли "за мелкий прайс" не доведет его до добра"

Политический аналитик Алексей Куракин заявил, что западные "ломбарды" в лице Всемирного банка и МВФ, пользуясь пандемией коронавируса, требуют от украинской власти изменить закон о продаже земли, чтобы дать иностранным компаниям скупать земельные участки. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Так, 2 апреля, наши "великі друзі і надійні партнери" в добром лице Всемирного банка, на своей официальной страничке в Facebook, радостно потрепали Зеленского по щеке: "Гут, Вальдемар! Гут! Чернозьём - карашо!" И настойчиво, сурово сдвинув брови, посоветовали (читай - приказали) изменить новый закон о рынке земли, чтобы: а) иностранные компании могли покупать украинскую землю; б) чтобы иностранцы могли скупать большие земельные участки", - пишет Куракин.

По убеждению журналиста, на наших глазах сбываются слова Виктора Медведчука, который прогнозировал, что МВФ и Всемирный банк будут выставлять Украине все новые и новые требования.

"Главный критик политики украинской власти "загнать страну в долговую кабалу, а потом за долги продать землю" в лице Виктора Медведчука заранее сказал, что МВФ вместе с ВБ будут выставлять все новые и новые требования. Медведчук сразу предупредил, что на самом деле МВФ и ВБ лоббируют интересы западных компаний, которые "подомнут" рынок сельскохозяйственных земель под себя. Поэтому на самом деле речь идет об "обезземеливании украинского крестьянства, об уничтожении фермерства". В связи с чем оппозиционный политик предупредил Зеленского & Co, что если они "продадут национальные интересы "за малый прайс", то их ожидает незавидная судьба", - указано в сообщении.





Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что сулит украинской экономике принятый "антиколомойский" закон.









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