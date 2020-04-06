Абсолютный рекорд: депутаты подали более 13 тысяч поправок к антиколомойскому закону

Нашумевший антиколомойский закон получил уже более 13 тысяч поправок от народных депутатов Верховной Рады Украины. Законопроект о банках запрещает возвращать национализированные банки прежним владельцам — в частности ПриватБанк бывшему владельцу-олигарху Игорю Коломойскому. О количестве поправок сообщили в издании

hromadske

со ссылкой на народного депутата от партии "Голос" Ярослава Железняка.

По словам Железняка, к 18:00 6 апреля народные депутаты уже подали более 13 тысяч поправок. Также он рассказал, что "один внефракционный депутат" подал более 6 тысяч поправок. СМИ пишут, что это Максим Поляков. Железняк уточнил, что также есть "три пакета по 1,5 тысячи поправок".

При этом в комитет пришли еще не все поправки, поэтому их количество может быть значительно больше 13 тысяч.

Верховная Рада приняла антиколомойский закон в первом чтении на внеочередном заседании 30 марта. Законопроект о рынке земли во втором чтении и в целом был принят в ночь с 30 на 31 марта в 00:42. Эти два закона — ключевые требования Международного валютного фонда для выдачи Украине кредита на 10 миллиардов долларов.

Как сообщал портал "Комментарии", Япония потратит почти триллион долларов на поддержку экономики в период кризиса.

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