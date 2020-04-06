Абсолютный рекорд: депутаты подали более 13 тысяч поправок к антиколомойскому закону

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По словам Железняка, к 18:00 6 апреля народные депутаты уже
подали более 13 тысяч поправок. Также он рассказал, что "один внефракционный
депутат" подал более 6 тысяч поправок. СМИ пишут, что это Максим Поляков.
Железняк уточнил, что также есть "три пакета по 1,5 тысячи поправок".
При этом в комитет пришли еще не все поправки, поэтому их
количество может быть значительно больше 13 тысяч.
Верховная Рада приняла антиколомойский закон в первом чтении
на внеочередном заседании 30 марта. Законопроект о рынке земли во втором чтении
и в целом был принят в ночь с 30 на 31 марта в 00:42. Эти два закона — ключевые
требования Международного валютного фонда для выдачи Украине кредита на 10
миллиардов долларов.
Как сообщал портал "Комментарии", Япония потратит почти триллион долларов на поддержку экономики в период кризиса.
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