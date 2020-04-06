«Я просто е**ло тебе разобью»: мэр Днепра Филатов наехал на Дубинского

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Мэр Днепра Борис Филатов пообещал "набить е**ло (лицо —
ред.)" народному депутату Александру Дубинскому в комментариях под его
публикацией, в которой народный депутат обвиняет мэра Днепра в написании и
удалении "поста про отстрел собак".
Сегодня, 6 апреля, Александр Дубинский написал на своей
странице в Facebook,
что "обезжиренный мер Днепра Филатов удалил пост про отстрел собак и начал
врать, что это фейк". Также народный депутат назвал мэра Днепра "долбо**ом (дураком — ред.)" и
попросил не оправдываться.
"Я просто е**ло тебе разобью. Готовься. И Бенина охрана не поможет, ху**ос", — написал в ответ Борис Филатов в комментариях к записи.
После ответа Филатова Дубинский опубликовал еще один
пост, в котором назвал мэра Днепра "клоуном" и "царьком ху**ым". Также народный
депутат пригрозил оппоненту допросами в Генеральном бюро расследований и
Национальной полиции.
"Алкоголь разъел мозг настолько, что мер Днепра Филатов
обещает мне в комментариях разбить е**ало. Надеюсь, клоун, ты не бросишься
протрезвев удалять этот комментарий", — написал Дубинский.
Сегодня, 6 апреля, в социальных сетях начали распространять
пост Филатова, в котором он якобы обещает отстреливать домашних собак. СМИ
написали, что это фейк. А сам Филатов "передал привет нариковским прихвостням и
подручным Бородатой Бабушки", а также призвал не разгонять фейки в эпидемию и
анонсировал свое долгое пребывание на посту мэра Днепра.
Как сообщал портал "Комментарии", депутаты подали более 13 тысяч поправок к антиколомойскому закону.
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