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«Я просто е**ло тебе разобью»: мэр Днепра Филатов наехал на Дубинского

Дубинский обвинил Филатова во вранье, за что мэр Днепра пообещал набить депутату е**ло

6 апреля 2020, 22:43 1477
Автор:

• Антон Корнилов

«Я просто е**ло тебе разобью»: мэр Днепра Филатов наехал на Дубинского

Мэр Днепра Борис Филатов пообещал "набить е**ло (лицо — ред.)" народному депутату Александру Дубинскому в комментариях под его публикацией, в которой народный депутат обвиняет мэра Днепра в написании и удалении "поста про отстрел собак".

Сегодня, 6 апреля, Александр Дубинский написал на своей странице в Facebook, что "обезжиренный мер Днепра Филатов удалил пост про отстрел собак и начал врать, что это фейк". Также народный депутат назвал мэра Днепра "долбо**ом (дураком — ред.)" и попросил не оправдываться.

"Я просто е**ло тебе разобью. Готовься. И Бенина охрана не поможет, ху**ос", — написал в ответ Борис Филатов в комментариях к записи.

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После ответа Филатова Дубинский опубликовал еще один пост, в котором назвал мэра Днепра "клоуном" и "царьком ху**ым". Также народный депутат пригрозил оппоненту допросами в Генеральном бюро расследований и Национальной полиции.

"Алкоголь разъел мозг настолько, что мер Днепра Филатов обещает мне в комментариях разбить е**ало. Надеюсь, клоун, ты не бросишься протрезвев удалять этот комментарий", — написал Дубинский.

Сегодня, 6 апреля, в социальных сетях начали распространять пост Филатова, в котором он якобы обещает отстреливать домашних собак. СМИ написали, что это фейк. А сам Филатов "передал привет нариковским прихвостням и подручным Бородатой Бабушки", а также призвал не разгонять фейки в эпидемию и анонсировал свое долгое пребывание на посту мэра Днепра.

Как сообщал портал "Комментарии", депутаты подали более 13 тысяч поправок к антиколомойскому закону.


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