Минюст поддерживает амнистию 900 осужденных

Министерство юстиции против массовой амнистии, однако поддерживает освобождение 900 заключенных в условиях карантина. Об этом на своей странице в Facebook глава ведомства Денис Малюська.

Министр считает, что такое число амнистированных должно быть "ограниченным и обоснованным".

"Объясню почему. Сейчас страна находится на карантине. Люди в основном сидят по домам и живут за счет сбережений. Крайне мало осужденных, которые могут выйти на свободу, и после этого смогут жить в своей квартире/доме за счет каких-то сбережений", - отметил он.

По мнению Малюськи, даже при условии что на свободу выйдут лица, которые не представляют опасности для общества, все равно такой шаг может ухудшить криминогенную ситуацию в стране. Глава Минюста также заверил, что его ведомство не поддерживает мероприятия по освобождению десятков тысяч осужденных.

Как сообщал портал "Комментарии", в связи с тем, что коронавирус COVID-19 наиболее активен в густо-населенных местах, в США, Франции и Великобритании массово распускают заключенных, за исключением осужденных по особо тяжким статьям. Так, в Великобритании досрочно освободят из тюрем примерно 4 000 заключенных, которые отбывают статьи за кражи, грабеж и прочие преступления, не имеющие под собой посягательства на жизнь и здоровье людей. При этом никто из тех, кто находится в заключении в связи с нарушением мер по карантину в королевстве, под категорию досрочно-освобожденных не подпадает.

Во Франции такая же судьба постигла более 6 000 заключенных, которые также отбывали наказание не по особо тяжким статьям.

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