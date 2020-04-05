"В Европе и США массово выпускают заключенных": в тюрьмах растет заражение вирусом COVID-19

В связи с тем, что коронавирус COVID-19 наиболее активен в густо-населенных местах, в США, Франции и Великобритании массово распускают заключенных, за исключением осужденных по особо тяжким статьям. Об этом передают местные СМИ.

Так, в Великобритании досрочно освободят из тюрем примерно 4 000 заключенных, которые отбывают статьи за кражи, грабеж и прочие преступления, не имеющие под собой посягательства на жизнь и здоровье людей. При этом никто из тех, кто находится в заключении в связи с нарушением мер по карантину в королевстве, под категорию досрочно-освобожденных не подпадает.

Во Франции такая же судьба постигла более 6 000 заключенных, которые также отбывали наказание не по особо тяжким статьям, не имели значительных дисциплинарных взысканий от надзирателей и тех, кому до выхода на свободу, согласно приговору суда, остается не больше месяца. При этом, в отличие от Великобритании, во Франции освобожденные досрочно не будут контролироваться через специальные электронные приборы.

Также и в США, где пандемия коронавируса начала массово распространяться в исправительных учреждениях, Генеральная прокуратура решила пойти на крайние меры и отправить часть заключенных под домашний арест с использованием электронных браслетов. В первую очередь речь идет о колониях Окдейл в Луизиане, Элктон в Огайо и Данбери в Коннектикуте.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в начале вспышки пандемии коронавируса в Италии, тюремные заключенные устроили настоящий бунт в связи с тем, что им временно запретили проводить длительные свидания с женами, матерями и другими ближайшими родственниками.

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