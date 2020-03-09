"Коронавирус в Италии": заключенные в тюрьмах устроили бунты, есть жертвы

Сегодня в итальянских тюрьмах города Модена шестеро человек погибли в результате столкновений, произошедших в ходе бунтов заключенных из-за введения ужесточенных правил и дисциплины на фоне распространения коронавируса. Об этом передает издание "The Reuters".

8 марта правительство Италии запретило личные встречи заключенных с их родственниками, чтобы предотвратить распространение вируса COVID-19. Запрет действует до 22 марта, а арестанты вынуждены общаться с семьями исключительно в телефонном режиме.

После отмены десятков свиданий, заключенные организовали протесты в местах заключения Неаполя, Модены, Фрозиноне и Александрии, в некоторых тюрьмах вспыхнули пожары.

Председатель департамента управления тюрьмами Франческо Басентини заявил, что во время протестов в тюрьме в Модене погибли шесть человек. Из них двое скончались от передозировки наркотиками, а еще одного нашли с посиневшим лицом - причина его смерти неизвестна.

В тюрьме в городе Павия арестанты взяли двух охранников в заложники. Полиции удалось их освободить.

На данный момент ситуация в тюрьмах находится под контролем.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Европарламент вдвое сократил мартовскую сессию, чтобы не допустить заражения коронавирусом.









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