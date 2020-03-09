Мартовскую сессию Европарламента сократят до минимума из-за вируса COVID-19

Официальный представитель Европарламента Жауме Дук сообщил, что запланирована на 9-12 марта пленарная сессия состоится в сокращенном варианте из-за эпидемии коронавируса. Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на пресс-службу Европарламента.

"На этой неделе пленарная сессия состоится в Брюсселе, а не в Страсбурге. Но эта сессия будет отличаться от других. Она будет короче, чем обычно, согласно только принятым решением конференции глав политических фракций ЕС", - заключил Дук.

Также дипломат отметил, что причиной для такого экстренного решения стали необходимость решать плановые вопросы и выполнять основополагающие функции ведомства, но и одновременно предотвратить распространение опасного вируса COVID-19, ставшим причиной для карантина во многих странах Евросоюза.

Дук уточнил, что сессия состоится вечером в понедельник и во вторник, 9-10 марта.

"В понедельник сессию откроют для согласования организационных вопросов, во вторник полный рабочий день, состоятся дебаты по ряду насущных тем, в частности, кризиса, вызванного коронавируса. Планируются дебаты по миграционному кризису на греко-турецкой границе и долгосрочного бюджетного плана Евросоюза на 2021-2027 годы", - доложил он о темах на повестке.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал последние данные со всего мира о жертвах коронавируса, включая и летальный исход.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!