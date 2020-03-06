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Вспышка коронавируса: последние мировые данные

Специалисты назвали количество заболевших и умерших от коронавируса по состоянию на пятницу, 6 марта

сегодня, 15:59
Автор:

• Сергей Медведев

Вспышка коронавируса: последние мировые данные

Количество зараженных новым китайским коронавирусом в мире превысило 100 тыс. человек. Такие  данные по состоянию на 15:00 пятницы, 6 марта, приводит Центр системных исследований Университета Джона Хопкинса.

Согласно предоставленной информации, число заболевших совокупно составляет 100 тыс. 113 человек. Максимальное количество больных зарегистрировано в Китае — 80 тыс. 556 граждан.В трех странах количество заболевших превысило тысячу человек, причем одна из стран — европейская. Речь идет о Южной Корее с 6593-мя заразившимися, Иране с 4747 случаями и Италии, где больных 3858 человек.

Всего смертельных случаев от последствий коронавируса  COVID-19 зафиксировано 3398. Максимальное количество смертей за пределами Китая — в Италии, где скончались 148 человек.

Как сообщал портал "Комменатрии", в Министерстве здравоохранения Украины отчитались о ситуации с распространением коронавируса в нашей стране на текущий момент. 


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Источник: https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
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