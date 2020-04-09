Парубий назвал Венедиктову "двоечницей", а Зеленского призвал уйти с должности президента

Экс-глава парламента VIII созыва Андрей Парубий критически охарактеризовал генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову в свете открытия уголовного производства против пятого президента Петра Порошенко. Свою позицию политик высказал на своей странице в Facebook.

По убеждению Парубия, действующий глава государства Владимир Зеленский для того и назначил Венедиктову генпрокурором, чтобы она фабриковала подозрения против его политических оппонентов, следовательно, вчерашнее дело "о незаконном назначении коллегии Верховного суда" не стало неожиданностью для соратников Порошенко.

"Двоечница", которая с треском провалилась на конкурсе в Верховный Суд Украины, была назначена в ГБР, где сфабриковано подозрение относительно назначения судьями Верховного Суда тех, которые с честью прошли конкурс. А когда Генеральный прокурор Рябошапка отказался подписывать этот абсурд, ее назначили Генеральным прокурором. И она зарегистрировала свое же представления. Такие "двоечники" больше подходят для выполнения грязных антизаконных действий и произвольных указаний от Офиса президента", - указано в сообщении.

Андрей Парубий уверен, что действующая украинская власть проводит режим политических репрессий и давления, что недопустимо, особенно, в период, когда страна переживает экономический и эпидемиологический кризис. Он подчеркнул, что за все происходящее в Украине, команда президента будет отвечать и перед историей, и перед самим украинским народом.

"А нас не запугать и не сломать. Клоуны не бывают страшными, они бывают только смешными или жалкими. Но, к сожалению, могут натворить большой беды. Зеленский должен уйти", - заключил экс-спикер Верховной Рады.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что адвокаты Петра Порошенко сделали свое заявление по факту открытия еще одного уголовного дела против его деятельности на посту гаранта Конституции.





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