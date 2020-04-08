Офис Генпрокурора завел уголовное производство на Петра Порошенко

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова зарегистрировала уголовное производство в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщили в пресс-службе Офисе генпрокурора.

Уголовное производство возбуждено по факту незаконного назначения судей Верховного суда.

"Генеральным прокурором 6 апреля 2020 на основании обращения работников Верховного Суда Украины внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований о возможных неправомерных действий президента Украины, полномочия которого прекращены, и других лиц при издании указов президента Украины от 10.11.2017 № 357/2017 и от 07.05 .2019 № 195/2019 О назначении судей Верховного Суда", - уточнили в пресс-службе.

Как следует из обращения работников Верховного суда, действия президента в назначении судей нарушают Конституцию Украины и закон о судоустройстве и статусе судей.

Указанные действия квалифицированы по статьям злоупотребление властью или служебным положением (ч. 2 ст. 364), вмешательство в деятельность судебных органов (ч. 2 ст. 376), невыполнение судебного решения (ч. 4 ст. 382), действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти (ч. Ч. 1, 2 ст. 109).

Как сообщал портал "Комментарии", В самопровозглашенной ДНР объявили в розыск пятого президента Украины Петра Порошенко.

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