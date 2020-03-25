В "ДНР" объявили в розыск Порошенко: президенту грозит пожизненное заключение

В самопровозглашенной ДНР объявили в розыск пятого президента Украины Петра Порошенко. “Уголовное дело” на него завели за то, что он якобы организовал убийство боевика “Мотороллы”. Об этом пишут СМИ оккупантов.

Как известно, террорист - россиянин Арсен Павлов, которого знают по позывному “Моторолла”, взорвался в лифте своего дома в центре Донецка в 2016-м. Спустя годы расследования “следователи генпрокуратуры” так называемой ДНР возбудили “дело” по статье “Организация террористической деятельности”. Оккупанты полагают, что пятый президент утвердил ликвидацию “Мотороллы”, которую исполнила СБУ.

“Генпрокуратура ДНР” объявила Петра Порошенко в розыск: санкция “статьи” предусматривает от 15 лет тюрьмы до пожизненного.

Напомним, в Украину в ночь на 15 марта вернулся пятый президент Петр Порошенко, который, по данным некоторых СМИ, 8 марта улетел в Испанию, якобы опасаясь возможного вручения подозрения по одному из уголовных дел. Эксперты рассказали порталу "Комментарии" о перспективах "дел Порошенко" и оценили вероятность его ареста.

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