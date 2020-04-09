Рынок земли: запустит ли Зеленский земельную реформу без проголосованного «антиколомойского» закона

Эксперты рассказали изданию "Комментарии", есть ли смысл президенту Владимиру Зеленскому подписывать скандально принятый закон об открытии рынка сельхозземли до того, как будет во втором чтении проголосован "антиколомойский закон". Напомним, что принятие этих законов в целом – требование МВФ для продолжения сотрудничества с Украиной. Но, учитывая массу проблемных моментов, получение транша – то ли раздора, то ли спасения – выглядит довольно туманно.

"Политики в течение 20 лет строили на запрете продажи земель сельскохозяйственного назначения политику, деньги, карьеры и кампании"

Политический эксперт Валерий Клочок считает, что Зеленский и Ко постоянно находятся в поиске денег. При этом, с начала своей каденции новые власти, по мнению политэксперта, совершенно не занимаются экономикой.

"У власти отсутствует какое-либо понимание системных изменений, которые будут следствием наполнения государственной казны, – отмечает Валерий Клочок. – Но даже при отсутствии перечисленных провалов, Украина нуждается в транше МВФ. И подписание земельного закона является крайне важным и необходимым для сотрудничества с международными кредиторами. В противном случае мы имеем все шансы стать неплатежеспособными по очень многим обязательствам".

Украина сегодня находится в крайне сложном положении: эпидемия коронавируса умноженная на перманентное недовыполнение государственного бюджета продолжают опустошать финансовые запасы.

"По итогам первого квартала казна только официально недополучила 27 миллиардов гривен, – подчеркивает эксперт. – Кроме того, 24 марта Минфин продал облигаций внутреннего государственного займа на сумму более 24 миллиардов гривен. И погасить их нужно уже в июне этого года. Таможня и налоговая постоянно недовыполняют планы поступлений. Малый и средний бизнес в условиях карантина массово или не работает, или просто закрывается – и налоги платить тоже не будет".

Именно поэтому, уверен Клочок, принятие соответствующего закона, который регулирует Земельный кодекс Украины (принятый еще в 2001 году во времена Кучмы), является логичным и правильным.

"Политики в течение 20 лет строили на запрете продажи земель сельскохозяйственного назначения политику (здесь без тавтологии никак), деньги, карьеры, кампании – и имели массу привилегий. И пытаются делать это и дальше, – считает эксперт. – Украинский парламентаризм не первый раз отмечается подобного рода политическими баталиями, какие мы имели возможность наблюдать на последнем внеочередном заседании. Только в прошлом году таких голосований было два: за "языковой закон" и избирательный кодекс. Сразу после окончательного голосования оппозиционные депутаты пытались блокировать подписание документов в окончательной редакции спикером Верховной Рады, регистрируя постановления об отмене результатов голосования. Для блокировки земельного закона сперва использовали тысячи правок, а теперь – "отменительные постановления", которых уже более десяти. И, согласно Регламенту, спикер Разумков не сможет подписать его, не поставив на голосование сами постановления. А к президенту соответствующий закон попадает уже после подписания спикером".

Похожим способом, отмечает Валерий Клочок, пытаются блокировать и "антиколомойский" закон, в который перед вторым чтением внесли рекордное количество поправок – более 16 тысяч.

"И если земельный закон имеет шансы попасть на подпись президенту в ближайшее время, то касательно банковского имеются серьезные сомнения, – говорит эксперт. – Между тем, в условиях пандемии сотрудничество с МВФ – это единственно верное решение. Блокировка возможности такого сотрудничества через вышеперечисленные механизмы (постановления об отмене результатов голосования земельного закона и многотысячные поправки в "антиколомойский" закон) не что иное, как игра в политику. Для справки и понимание ситуации с долгами. Общая сумма государственного и гарантированного государством долга – 2,047 трлн грн, из которых МВФ мы должны лишь 213 млрд. Это – одна десятая часть всех долговых обязательств. Но в последние годы сотрудничество с МВФ, который дает самые низкие проценты по кредитам, превратили в инструмент раздора украинцев. Одни считают МВФ крупнейшим из всех существующих зол, другие – наоборот. И последних – значительно меньше, потому что разбираться в цифрах не так просто. А манипулировать – очень легко".

"История с количеством поправок переносит нас с вами в театр абсурда"

Глава Директората Ассоциации франчайзинга Украины, вице-президент Ассоциации инвесторов в Украине Андрей Кривонос считает, что земельный и "антиколомойский" законы стали последним тестом монокоалиции на самоидентификацию – кто мы: красивые или умные?!

"Во имя сотрудничества с МВФ как со спасителем последней инстанции, "слуги" заблудились в своих собственных ожиданиях, – отмечает эксперт. – Огромная ошибка по "антиколомойскому" закону – оставлять его на второе чтение. Есть же практика сразу за основу и в целом, особенно когда это касается крайне необходимых законопроектов".

По мнению Андрея Кривоноса, скорее всего, часть фракции "Слуги народа" посчитала, что если проект побывал в зале, то для МВФ уже достаточно.

"А история с количеством поправок переносит нас с вами в театр абсурда, – говорит эксперт. – В угоду воспитанию фракции, приведения парламента в чувство, чтобы в тот же закон о земле не попали обычные в нашей практике "ночные дописки", а также с целью снять социальное напряжение в стране – "землю" нужно ветировать президенту. Это огромный минус в предвыборных обещаниях, но это плата за парламент, который президент себе создал… А транш мы получим".

"Вопрос подписания земельного закона лежит в плоскости внешнего управления Украиной со стороны США и МВФ"

Эксперт по вопросам политики и экономики Всеволод Степанюк обращает внимание, что в Верховной Раде (ВР) зарегистрирован ряд проектов постановлений об отмене результатов голосования по закону о продаже земли в связи с нарушениями при его принятии.

"Пока парламент не проголосует эти постановления, законопроект не может подписать спикер – и он не может быть направлен на подпись президенту, – подчеркивает эксперт. – Важно понимать, что вопрос подписания этого закона лежит в плоскости внешнего управления Украиной со стороны США и МВФ. Президент в парламенте сам говорил, что этот закон является условием для получения кредитов".

Всеволод Степанюк с сожалением делает выводы: "В данном случае президент не является самостоятельным в принятии решения. И если закон удовлетворит внешних кураторов, то он его подпишет, как только возникнет такая возможность".

Ранее стало известно, какой будет средняя цена за гектар земли в Украине.

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