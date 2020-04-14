Руководителя Укрзализныци отстранили от обязанностей

В Наблюдательном совете Укрзализныци сегодня приняли решение отстранить от выполнения обязанностей руководителя компании Желько Марчека. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Укрзализныци.

Уволить Марчека с должности главы правления Наблюдательный совет не может. Это входит в полномочия Кабинета министров и туда уже направили соответствующее прошение. В набсовете обещают, что отставка никак не повлияет на функционирование железной дороги и руководство сделает все, чтобы работа была бесперебойной. При этом о причинах такого решения относительно Марчека в заявлении пресс-службы ничего не говорится.

Следует отметить, что по документам Марчек был лишь временно исполняющим обязанности главы правления. Увольнять его или нет, украинское правительство может решить уже на ближайшем заседании. Оно должно состояться на этой неделе.

Сербу Желько Марчеку исполнять обязанности руководителя правления "УЗ" поручили 5 февраля текущего года. Тогда Кабмин, как раз, уволил его предшественника Евгения Кравцова. Марчек должен был занять его место, пока не выберут нового главу правления. Его же до сих пор не нашли. Марчек в Укразализныцю пришел еще в 2014 году, был независимым наблюдателем, а через 2 года получил место в правлении.

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