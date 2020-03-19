"Отставка Рябошапки": известны истинные причины увольнения экс-генпрокурора

Глава правового комитета Верховной Рады Андрей Костин заявил, что вотум недоверия, а в последствии и отставка генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки, народные депутаты поддержали по причине неиспользования того "карт-бланша", который Рябошапка получил на старте своей новой должности. Об этом Костин рассказал в интервью агентству "РБК-Украина".

Так, по словам Костина, Рябошапка занял должность генерального прокурора, уже успев поработать в качестве заместителя главы Офиса украинского гаранта, а следовательно принимал непосредственное участие в подготовке соответствующих законопроектов и курировал вопросы, связанные с правоохранительной деятельностью и судебной системой.

"Есть моменты, по которым был выдан серьезный карт-бланш, однако я, искренне скажу, результата не увидел. И, скажу честно, спустя 6 месяцев, я не увидел и "света в конце туннеля", - отметил Костин в своей беседе с журналистами.

Также глава правового комитета отметил, что некоторое время его тревожили сомнения в отношении правильности решения уволить Рябошапку с должности главы Офиса генпрокурора, но когда последний отказался отвечать на вопросы народных депутатов в отношении своей деятельности, такие колебания отпали.

"Не всегда победа или неудача является результатом деятельности конкретного человека. Как правило, это работа команд, а то и целых институций. Но всегда есть конкретный человек, который несет ответственность за работу институции, в том числе политическую", - подчеркнул Андрей Костин.

Политик добавил, что увольнение Рябошапки может стать мощным сигналом для многих других руководителей, что у общества нет времени ждать. Люди должны видеть, что в прокуратуре не только происходит очередная реформа, но одновременно и выполняется основная, уголовно-процессуальная функция прокуратуры, и есть в итоге результат.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что кресло генерального прокурора Украины после Руслана Рябошапки впервые в нашей стране заняла женщина - Ирина Венедиктова.

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