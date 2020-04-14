Медведчук назвал очередным пиар-ходом обещание Зеленского дать миллион долларов тому, кто изобретет вакцину

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Заявление президента Владимира Зеленского о вознаграждении в 1 млн долларов тому, кто в Украине изобретет вакцину от коронавируса, – очередной пиар-ход и не более того, считает председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук. Об этом политик рассказал в кулуарах Верховной Рады.
"Я думаю, что кто-то все-таки ему подсказал эту наивную мысль, наивный ход, - заявил Медведчук. - Почему? Потому что надо разбираться, что собой представляют научные аналитические исследования, наука и изобретение, в данной ситуации – вакцина для борьбы с коронавирусом. Это плановый подход, это исследования лабораторные, научные, практические, которые могут привести к тому или иному результату".
По словам политика, если бы президент ознакомился с системой научных исследований, то знал бы, что научные исследования предполагают несколько циклов. Прежде всего, считает Медведчук, нужно поинтересоваться у ученых, проводящих исследования, какие этапы разработки вакцины уже начаты, какой результат и когда можно ожидать.
"А подобные заявления – ну, это очередной пиар-ход, я так расцениваю, не больше", – отметил парламентарий.
Политик подчеркнул, что поиском вакцины от коронавируса сегодня занимаются многие страны мира, где наука развивается и финансируется намного лучше, чем в Украине. В частности, привел в пример Японию, Австралию, США, Россию и Францию.
"Там лаборатории ведут именно научные изыскания, реальные, а не разговоры о вакцине. Планируют, что, возможно, смогут выйти на положительный результат в июле-сентябре", – сказал Медведчук.
Политик добавил, что говорить о подобных исследованиях в Украине, к сожалению, не приходится.
"Конечно, мне бы очень хотелось, чтобы вакцина была найдена. И еще больше мне бы хотелось, чтобы эту вакцину изобрели именно в Украине. Но, к сожалению, реально пока об этом ничего не свидетельствует", – резюмировал парламентарий.
Ранее "Комментарии" сообщали, что в США первую вакцину от COVID-19 начали тестировать на мышах.
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