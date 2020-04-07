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В США первую вакцину от COVID-19 начали тестировать на мышах

Созданная вакцина PittCoVacc работает по тому же принципу, что и лекарство против гриппа

сегодня, 18:32
Автор:

• Екатерина Белоброва

В США первую вакцину от COVID-19 начали тестировать на мышах

Ученые из Медицинской школы Университета Питтсбурга провели испытания на мышах вакцины, которая может быть эффективной при заражении пандемией вируса COVID-19. Об этом сообщает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на западные СМИ.

“Мы имели предыдущий опыт работы с коронавирусом SARS-CoV в 2003 году и MERS-CoV в 2014 году. Эти два вируса, тесно связанные с SARS-CoV-2, научили нас, что конкретный белок, который называется шипообразным белком, имеет важное значение для создания иммунитета против вируса. Мы знали наверняка, как с ним нужно бороться", - заявил доцент кафедры хирургии Андреа Гамботто.

Вакцина под названием PittCoVacc, работает по тому же принципу, что и вакцина против гриппа - путем введения в организм кусочков вирусного белка, которые помогают создать иммунитет.

Во время тестирования на мышах исследователи обнаружили, что количество антител, способных нейтрализовать вирус COVID-19, у животных возросло уже через две недели после введения вакцины. Вакцину вводят через пластырь, состоящий из 400 микроигл. Они изготовлены из сахара и белка и после нанесения бесследно растворяются.

Исследователи отмечают, что эти пластыри можно легко создавать на "клеточных фабриках" в промышленных масштабах. Вакцину также не нужно охлаждать в течение хранения или транспортировки, что является значительным преимуществом.

Следующую стадию - испытания на людях - должно одобрить Агентство по контролю за продуктами и лекарствами США. Для тестирования вакцины понадобится не меньше года.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что об увеличении случаев заражения коронавирусом COVID-19 в областях Украины.



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/ssha-proveli-ispytaniya-vaktsiny-koronavirusa-1586261874.html
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