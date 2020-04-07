Статистика коронавируса 7 апреля: COVID-19 атакует области Украины (КАРТА)

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Министерство здравоохранения Украины сообщает о том, что, согласно последней информации по состоянию на 9:30 7 апреля, коронавирусом в нашей стране инфицированы 1462 человека. Это на 143 случая больше, нежели в минувшие сутки.
В МОЗ также сообщают об увеличении количества смертельных случаев в результате осложнений от COVID-19. Увы, на данный момент в Украине умерло 45 пациентов. Тем временем 28 выздоровели: в их крови в результате повторных анализов вирус не обнаружили.
Ситуация в областях Украины на это утро выглядит следующим образом:
Винницкая область - 77 случаев;
Волынская область - 34 случая;
Днепропетровская область - 15 случаев;
Донецкая область - 10 случаев;
Житомирская область - 11 случаев;
Закарпатская область - 38 случаев;
Запорожская область - 41 случай;
Ивано-Франковская область - 160 случаев;
Кировоградская область - 53 случая;
Киев - 253 случая;
Киевская область - 97 случаев;
Львовская область - 29 случаев;
Луганская область - 3 случая;
Одесская область - 30 случаев;
Полтавская область - 12 случаев;
Ровенская область - 40 случаев;
Сумская область - 51 случай;
Тернопольская область - 168 случаев;
Харьковская область - 1 случай;
Херсонская область - 13 случаев;
Хмельницкая область - 10 случаев;
Черновицкая область - 247 случаев;
Черкасская область - 62 случая;
Черниговская область - 7 случаев.
Как ранее сообщали “Комментарии”, пик коронавируса в Украине в Минздраве прогнозируют уже через неделю. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко. Он считает наиболее вероятными датами 14 или 15 апреля. Несмотря на то, что Украина вплотную приблизилась к пику вспышки коронавируса, Ляшко просит соблюдать спокойствие. Прежде всего, не скупать без необходимости в аптеках маски, антисептики и лекарства. Это лишь создаст дополнительный дефицит на рынке и в который раз спровоцирует подорожание данного типа продукции.
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