Пик коронавируса в Украине: в Минздраве рассказали, когда ожидать самой мощной вспышки

Пик коронавируса в Украине в Минздраве прогнозируют уже через неделю. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко. Он считает наиболее вероятными датами 14 или 15 апреля.

Не смотря на то, что Украина вплотную приблизилась к пику вспышки коронавируса, Ляшко просит соблюдать спокойствие. Прежде всего, не скупать без необходимости в аптеках маски, антисептики и лекарства. Это лишь создаст дополнительный дефицит на рынке и в который раз спровоцирует подорожание данного типа продукции.

Вместе с тем, прогнозы относительно пика коронавируса в Украине не столь радужные. По обновленным прогнозам именно через неделю в Украине стоит ожидать не только самого интенсивного инфицирования, но и самой высокой смертности от Covid-19, говорит Ляшко. Тогда же будет самая высокая нагрузка на систему здравоохранения. Чиновник утверждает, что сейчас все силы брошены на то, чтобы как можно эффективнее минимизировать негативные последствия.

При этом в Минздраве призывают украинцев также присоединиться к борьбе с коронавирусом. Самое простое, что может сделать каждый человек, - соблюдать правила карантина и не нарушать условий самоизоляции, если в ней есть необходимость.

"Мы имеем дело с кризисом и мы должны его преодолеть", - подытожил главный санитарный врач.

По последним данным Минздрава в Украине зафиксировали 1319 случая инфицирования коронавирусом.

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