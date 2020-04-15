Ахметова изгнали с Юго-Востока, на этом поле доминирует Медведчук, - Пилецкая

Если Ринат Ахметов продолжит терять по несколько миллиардов долларов в год, то вскоре он уже не будет считаться самым богатым украинским бизнесменом, прокомментировала новый рейтинг мировых миллиардеров по версии Forbes политический консультант Юлия Пилецкая.

"Рейтинг Forbes-2020 принес сенсацию – Ахметов теперь стоит 2,4 млрд, а ведь всего год назад журнал оценил его капитал и активы в 6 млрд долларов!", - приводит данные Forbes Пилецкая.

По ее словам, Ахметов понес в 2019 году не только финансовые потери, но и его политические инвестиции закончились неудачно.

"Слишком много финансовых и репутационных потерь стоил сериал "Спасение рядового Порошенко" - олигарх бросил все силы на победу действующего президента, параллельно его проекты Радикальная партия Олега Ляшко и "Оппозиционный блок" работали на раскол оппозиции. Но Порошенко проиграл, а на выборах в Верховную Раду "Оппозиционному блоку" устроил "избиение младенцев" Виктор Медведчук, разгромивший проект Ахметова-Коломойского", - заявила Пилецкая.

В результате, поясняет политконсультант, на поле условного Юго-Востока сегодня доминируют Виктор Медведчук и "Оппозиционная платформа". А олигарха Ахметова, отметила эксперт, изгнали с этого политического поля. Пилецкая уверенна, что Ахметов собирается ликвидировать политическую партию "Оппозиционный блок", поэтому депутаты от "Оппоблока" больше не исполняют роль оппозиционеров, а голосуют вместе с властью.

"Ахметовские депутаты вроде Виктории Гриб и Мусы Магомедова (оба - внефракционные) голосуют за все резонансные инициативы власти, включая закон о продаже земли", - подчеркнула Пилецкая.

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