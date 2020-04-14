"Решили наконец!": в "Слуге народа" назвали дату очередной сессии Рады

После очередной перемены даты собрания парламента, народные депутаты решили провести заседание в чистый четверг, 16 апреля. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Качуру.

"Внеочередное заседание Верховной Рады назначается на чистый четверг, послезавтра, 16 апреля на 13:00. Будем чистить регламент от поправочного спама", - отметил нардеп.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что земеститель главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк с иронией отметил, что завтра не состоится запланированное заседание в парламенте, хотя внеочередную сессию анонсировали на 15 апреля.

"Завтра заседания парламента не будет - ни по изменениям в Регламент, ни по "банковскому" закону. Ждем информацию о следующей дате. Весело", - указано в публикации.





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