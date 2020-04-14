"Рада передумала проводить заседание завтра", - Железняк

По сообщению от заместителя главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослава Железняка, вопреки ожиданиям, завтра не будут проводить внеочередное заседание в Верховной Раде. Об этом он написал на своей странице в Facebook в ироничной манере.

Так, в ближайшее время обществу не будет известно решения по нашумевшему так называемому "антиколомойскому" закону, который побил все рекорды по количеству внесенных поправок. Следующая дата заседания парламента неизвестна.

"Завтра заседания парламента не будет - ни по изменениям в Регламент, ни по "банковскому" закону. Ждем информацию о следующей дате. Весело", - указано в публикации.

Отметим, что первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что на внеочередном заседании Рада сможет принять изменения в регламент. По его словам, изменения в регламент помогут ВР бороться с "поправочным спамом".

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинцы, в подавляющем большинстве, характеризуют свое материальное положение негативно, учитывая карантин и невозможность заработка. Так, 51% участников опроса отметили, что экономическое положение их семей за последние 6 месяцев ухудшилось, еще 42% заявили, что ничего не изменилось и только 6% респондентов отметили улучшение своего финансового положения.

В то же время, 61% опрошенных считают, что в течение последнего месяца экономическое положение их семей стало хуже, для 35% респондентов ничего за этот период не изменилось и 3% заметили улучшение.











Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!