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Виктор Медведчук: Всемирный банк требует прекратить безвозмездную выдачу украинцам земельных участков

Глава политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук объяснил, к чему приведут требования ВБ по земельным законам

сегодня, 15:12
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Виктор Медведчук: Всемирный банк требует прекратить безвозмездную выдачу украинцам земельных участков

 Виктор Медведчук заявил, что Всемирный банк выступает против безвозмездной выдачи украинцам земельных участков, требуя допустить на украинский рынок сельхозземли международные корпорации, которые быстро "подомнут" его под себя.  

Слова политика в своей статье "Украина теряет землю, Зеленский – теряет власть" приводит журналист Кристель Неан, материал которого обнародован на популярном французском сайте гражданской журналистики Agora Vox. 

"Всемирный банк заявил, что украинская власть должна пересмотреть закон о рынке земли. Об этом сообщил лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук. По его словам, соответствующее обращение ВБ появилось вечером 2 апреля на странице учреждения в Facebook. Политик отметил, что на Западе без восторга приняли принятие украинским парламентом закона о земле, но вовсе не потому, что это "сырой документ"", – пишет автор публикации.

Журналист, цитируя Виктора Медведчука, разъясняет, что не устраивает западных якобы партнеров Украины.

"Всемирный банк требует увеличить разрешенную к приватизации площадь участка и допустить к покупке земли юридических лиц, называя это "критическими для привлечения инвестиций в сельское хозяйство реформами"", – сообщил в свое время Медведчук.

Вместе с тем политик отметил, что Всемирный банк требует принять законы, обеспечивающие открытый доступ к кадастровым данным и усиливающие управление земельными ресурсами, а также ускоряющие процедуру продажи земли, в том числе государственной, и ограничивающие безвозмездную передачу земли.

"Перевожу: Всемирный банк требует прекратить выдачу гражданам Украины безвозмездно земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства, а также жилищного и дачного строительства, что предусмотрено земельным законодательством. Фактически они требуют допуска на украинский рынок сельхозземли международных корпораций, которые быстро "подомнут" его под себя. Речь идет об обезземеливании украинского крестьянства, об уничтожении фермерства. Если у Зеленского продадут национальные интересы "за малый прайс", то судьба этой власти с ее "новыми лицами" будет очень незавидной" – цитирует Виктора Медведчука журналист Кристель Неан.

Ранее Виктор Медведчук заявил, что Верховная Рада не имеет права рассматривать закон о рынке земли


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Источник: https://www.agoravox.fr/actualites/international/article/l-ukraine-perd-ses-terres-zelensky-223048
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