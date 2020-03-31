Верховная Рада не имела права рассматривать закон о рынке земли - Медведчук

Верховная Рада не могла рассматривать закон об открытии рынка земли на внеочередном заседании, поскольку в сессионном зале было только 170 депутатов с 226 необходимых, заявил председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

Политик считает, что есть достаточно оснований обжаловать этот закон в суде, о чем рассказал в эфире телеканала "112 Украина". Голосование он назвал противозаконным и объяснил его стремлением монобольшинства угодить Международному валютному фонду.

Медведчук считает, что МВФ шантажировал Украину, требуя принять закон о банковской деятельности и закон о земле. "С одной стороны, МВФ и мировые международные организации рассматривают вопрос оказания помощи странам, особенно развивающимся, в вопросе борьбы с эпидемией коронавируса. А с другой стороны – прикрываясь этой позитивной, светлой идеей относительно оказания помощи, Международный валютный фонд шантажирует Украину принятием данных законов", - отметил политик.

Виктор Медведчук объяснил, почему голосование следует признать незаконным. Дело в том, что для рассмотрения любого вопроса необходимо, чтобы в зале во время обсуждения находилось не менее половины депутатов, то есть, как минимум, 226.

"Как юрист я могу сказать, что однозначно у нас сегодня достаточно данных, чтобы обжаловать закон в Конституционном Суде. Власть пыталась нарушить и закон о Регламенте, и Конституцию еще в декабре месяце, когда игнорировались наши правки. А я напоминаю: наша партия внесла их – 3 399 – и настаивала на том, что каждая из этих правок должна быть рассмотрена, так как этого требуют закон о Регламенте и Конституция. Но то, что произошло означает только одно: отсутствовали народные депутаты в том количестве, которое необходимо для рассмотрения любого вопроса. Их меньше 226 в зале. Согласно разъяснению Конституционного Суда, Верховная Рада не может рассматривать ни один вопрос, если в зале присутствуют менее 226 народных депутатов. Их физически в зале было 170–180 человек", – подытожил Медведчук.

Этот факт может свидетельствовать также о том, что как такового монобольшинства уже не существует, поскольку для принятия закона о рынке земли "Слуге народа" пришлось призывать на помощь депутатов из других фракций.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что Верховная Рада проголосовала скандальный закон о рынке земли в Украине.





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