Верховная Рада приняла скандальный законопроект о рынке земли

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" (№2178-10), который вводит рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года. За данное решение проголосовали 259 народных депутатов.

Отметим, что Верховная Рада собралась на третье подряд внеочередное заседание в понедельник, 30 марта, в 16:30 и в течение почти всего этого времени (за исключением перерыва на дезинфекцию сессионного зала) рассматривала сотни поправок к законопроекту. Многие из поправок оппозиционные рынку земли нардепы комментировали, призывая отложить рассмотрение законопроекта. Ни одну из поправок оппозиционных нардепов не поддержали.

Напомним, в начале сентября 2019 президент Владимир Зеленский поручил правительству подготовить, а парламенту принять до 1 декабря законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения с отменой моратория на продажу земли.

13 ноября 2019 Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект 2178-10, отменяющий запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

3 января 2020 в ВР было подано законопроект об обороте земель сельхозназначения №2278-10 с правками ко второму чтению.

К документу было подано 4018 поправок. Наибольшее количество правок – 3102 – внесли депутаты от ОПЗЖ.

По состоянию на 5 февраля парламент рассмотрел 3017 поправок с 4018.

В понедельник, 16 марта президент Владимир Зеленский пригласил к себе на Банковую парламентскую фракцию "Слуга народа" для проведения заседания по открытию рынка земли.

С 17 марта Верховная Рада должна была продолжить рассмотрение "земельных правок" в сессионный зале, но в последний момент перенесла голосование за земельную реформу, ожидая подтверждения договоренностей с МВФ о получении финансовой помощи.

Также напомним, что Верховная Рада поддержала 30 марта 267-ю голосами в первом чтении так называемый "антиколомойский" законопроект № 3260 "О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности". Эксперты оценили по просьбе издания "Комментарии" это решение.

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