"Антиколомойский закон": дурной пример России и прямая угроза банковской системы Украины

Верховная Рада поддержала сегодня 267-ю голосами в первом чтении так называемый "антиколомойский" законопроект № 3260 "О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности". Эксперты оценили по просьбе издания "Комментарии" это решение.

"Украинская власть пошла по пути, навязанному внешними кредиторами"

По мнению политического эксперта Светланы Кушнир, сложно сказать, кто выиграл от данного законопроекта, текста которого на сайте Рады толком не было опубликовано до его рассмотрения в первом чтении на внеочередном заседании парламента.

"Но ясно одно – украинская власть пошла по пути, навязанному внешними кредиторами, – говорит Светлана Кушнир. – Мало того, в части положений этого законопроекта есть прямое отрицание высшего юридического акта в сфере государственного регулирования взаимоотношений. А именно – решений по финансовым делам украинском суда. Фактически этим законопроектом "Слуга народа" и те, кто неожиданно стал ситуативными коалициантами ("Европейская солидарность" и "Голос") продолжили демонтаж украинского суверенитета и независимости".

При этом, отмечает эксперт, благие намерения в действиях власти также просматриваются – не допустить дефолта.

"Но эту проблему можно было решить и немного по-другому: требовать от МВФ длительной реструктуризации и смещения сроков пиковых выплат по внешним займам в 2020 году, – подчеркивает Светлана Кушнир. – Бенефициары у принятого законопроекта, конечно, есть. Думаю, что в ближайшее время мы всё реже будем видеть и слышать об уголовном преследования пятого президента Украины (поддержка голосами фракции ЕС могла быть разменяна на "спуск на тормозах" всех дел по ГБР и Генпрокуратуре)".

Законопроект, по словам эксперта, больно ударит по амбициям Игоря Коломойского получить от Украины компенсацию за национализированный ПриватБанк.

"В случае принятия закона в целом, Коломойский, скорее всего, уже ничего не получит. И это наталкивает на мысль, что в ближайшее время мы увидим резкую смену тональности на подконтрольном ему телеканале 1+1 в отношении президента Зеленского и его окружения, – предполагает политэксперт. – Смена эта будет в явно негативной коннотации... Пока же в профильном комитете по ускоренной процедуре принимают и рассматривают правки к законопроекту №3260, возможно, что еще не всё потеряно для Коломойского – и силами его штыков в Раде в окончательном варианте где-то образуется правовая лазейка, дабы обойти и этот закон".

"Этот закон превращает нас в такое же "правовое" государство, как и Россия"

Глава Института публичной политики и консалтинга, политический консультант Сергей Быков уверен, что так называемый "антиколомойский" закон не имеет никакого отношения к олигарху. А карантин, по мнению эксперта, точно не время для принятия документов, которые сейчас протягивают через Раду.

"За время президентства Порошенко, его глава НБУ обнулила больше сотни банков, а активы людей продали с сумасшедшим дисконтом. По факту, деньги миллионов вкладчиков и украинского бизнеса просто украли через ликвидацию банков, – отмечает Быкова. – После того, как антибанковский закон приняли, Украина может не выполнять решения международных судов по банкам. Этот закон превращает нас в такое же "правовое" государство, как и Россия, которая "кладет болт" на международные суды".

По словам политконсультанта, очень странно, что экс-президент Порошенко, который строит свою партию "Европейская солидарность" на антироссийских лозунгах, продвигает российские методы невыполнения решений судов.

"А вот партия "Батькивщина" последовательно защищает людей – и поэтому не голосовала за антибанковский законопроект, который не даёт возможность людям вернуть украденные в банках деньги", – считает Быков.

"Законопроект в данной редакции напрочь убивает частную банковскую систему Украины"

Политический эксперт Руслан Бизяев обращает внимание на то, что законопроект пока принят лишь в первом чтении.

"А это, как говорят в Одессе, две большие разницы. И будет ли принят во втором (и в каком виде) – еще вопрос, – отмечает политэксперт. – Кто выигрывает? Однозначно – МВФ, который снимает даже теоретическую угрозу, что его возможный кредит пойдет на компенсацию Коломойскому в случае вынесения соответствующих судебных решений внутри Украины. Кто проиграл? Банковская система Украины".

По словам Бизяев, законопроект в данной редакции напрочь убивает частную банковскую систему Украины.

"Предложенными изменения Нацбанк Украины фактически выводится на новую фазу, – отмечает эксперт. – Ведь закон не просто окончательно запрещает возвращение национализированных банков бывшим владельцам, а также возвращение на рынок обанкротившихся банков (владельцы которых через суды добились отмены постановления НБУ о своей неплатежеспособности). Он еще и наделяет НБУ рядом функций, благодаря которым он из относительно нейтрального органа становится заинтересованным. А процедура выплаты компенсаций (фактически невозможная) бывшим владельцам банков ставит крест на желании вкладывать деньги в национальную частную банковскую систему. В мире найдутся сотни стран с более понятной, прогнозируемой, защищающей инвестора политикой в банковской сфере. Особенно в период кризиса".

Бизяев считает, что данный законопроект ожидает тяжелая судьба. И точку в этом вопросе ставить еще ранее. Скорее – многоточие или запятую.

Напомним, журналисты портала "Комментарии" следят за происходящим в Верховной Раде в режиме онлайн.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!