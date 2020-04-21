Язык

Українська

Русский

Coinspot 21.04.2020

BTC/USD

6855.71

ETH/USD

172.03

LTC/USD

40.81

НБУ 21.04.2020

USD/UAH

27.40

EUR/UAH

29.70

RUB/UAH

0.35

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика внутренняя политика Судебное рассмотрение дел в Украине на время карантина изменится
НОВОСТИ Все новости

Судебное рассмотрение дел в Украине на время карантина изменится

Зеленский подписал изменения в УПК, внесенные Кабмином

сегодня, 17:21
Автор:

• Екатерина Белоброва

Судебное рассмотрение дел в Украине на время карантина изменится

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №3276 об изменениях в Уголовный процессуальный кодекс по поводу процедуры рассмотрения дел в суде на время национального карантина. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте Верховной Рады.

В законе предусмотрены особенности судебного контроля за соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовных разбирательствах и рассмотрения отдельных вопросов во время судебного производства. Документом вносятся следующие изменения:

  • в случае невозможности определить следственного судью в соответствующем суде (кроме Высшего антикоррупционного суда), местный суд вносит мотивированное представление о передаче ходатайства, которое должно рассматриваться следственным судьей, для рассмотрения в другой суд в пределах юрисдикции одного суда апелляционной инстанции или в суд в пределах юрисдикции различных апелляционных судов;
  • в случае невозможности судьей (коллегией судей) рассмотреть ходатайство об избрании или продлении меры пресечения в виде содержания под стражей (кроме ходатайства поданного на рассмотрение в ВАКС), оно может быть передано на рассмотрение другого судьи или рассмотрено председательствующим, или другим судьей из состава коллегии судей, если дело рассматривается коллегиально, или может быть передано для рассмотрения в другой суд (определенного судом апелляционной инстанции или главой Кассационного уголовного суда Верховного суда);
  • судебное заседание на досудебной и судебной стадии уголовного производства по решению суда может проходить в режиме видеоконференции (кроме рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей).

Отмечается, что ходатайство о продлении срока содержания под стражей в режиме видеоконференции может быть рассмотрено следственным судьей (судом), исключительно если подозреваемый (обвиняемый) против этого не будет возражать.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что вчерашний день стал катастрофическим для нефтедобывающих предприятий.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68481
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...