Судебное рассмотрение дел в Украине на время карантина изменится

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №3276 об изменениях в Уголовный процессуальный кодекс по поводу процедуры рассмотрения дел в суде на время национального карантина. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте Верховной Рады.
В законе предусмотрены особенности судебного контроля за соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовных разбирательствах и рассмотрения отдельных вопросов во время судебного производства. Документом вносятся следующие изменения:
Отмечается, что ходатайство о продлении срока содержания под стражей в режиме видеоконференции может быть рассмотрено следственным судьей (судом), исключительно если подозреваемый (обвиняемый) против этого не будет возражать.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что вчерашний день стал катастрофическим для нефтедобывающих предприятий.
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